Holokost kurbanlarından Trump'a tepki

ABD'de yaşayan soykırımın hayatta kalan kurbanları Başkan Donald Trump’ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasını eleştirdi. Nazi dönemindeki toplama kamplarından kurtarılan Yahudiler, Chicago'daki Holocaust Müzesi'nde sembolik bir protesto gösterisi düzenlediler.

Gösteride insanların dini ve milli aidiyetlerinden dolayı dışlanması protesto edildi. Müze müdürü Susan Abrams eylemin, ‘takibata uğratılan, hayatı tehlikede olan ve kaçacak yeri olmayan insanlarla dayanışma içinde olunduğunu göstermek için düzenlendiğini' söyledi.

1930'lu yıllarda Avrupa'dan kaçan Yahudilerin Amerikan yönetimi tarafından sınır dışı edilip kaderlerine terk edildiklerini hatırlan Fritzie Fritzshall "Yahudi olduğumuz için ABD'ye girmemize izin verilmemişti. Hiçbir ülke bize sahip çıkmamıştı”, dedi. Auschwitz-Birkenau kampından kurtarılan 90 yaşındaki Fritzshall ‘artık aynı durumda olunmadığını ancak o dönemle bariz paralellikler bulunduğunu' dile getirdi.

Holocaust'ta hayatta kalan Aaron Elster, Başkan Trump'ı eleştirerek, "terörizm var diye yüz binlerce kişiyi mağdur edemeyiz, herkesi bize zarar vermek isteyenlerle aynı kefeye koyamayız”, dedi.

Başkan Donald Trump ABD'yi terörizmden koruma gerekçesiyle yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına 90 gün süreyle vize verilmemesini kararlaştırmıştı.

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DW, AFP/AG, GA