Holokost kurbanları anılıyor

Pazartesi sabahı İsrail'de Holokost kurbanları için 2 dakika boyunca sirenler çaldı. Ülke genelinde trafik durdu, İsrailliler işlerine ara verip soykırımda ölen 6 milyon Yahudi için saygı duruşunda bulundu.

İsrail devlet ve hükümetinin temsilcileri, pazar akşamı Kudüs'teki Yad Vashem Anıtı'nda düzenlenen törenle Holokost kurbanları ve Yahudi direnişinin öncülerini anma etkinliklerinin açılışını yaptı. Törende Holokost'un benzersizliğinin altını çizen İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin gaz odalarının "insanlığa karşı değil, aksine sadece Yahudi halkını ortadan kaldırmaya yönelik kurulduğunu" belirtti. Rivlin, Holokost tecrübesi ile İsrail'in her zaman kendisini tek başına savunacak güçte olması gerektiğine vurgu yaptı. Diasporadaki Yahudilerin dayanışmasının önemine değinen Rivlin bununla birlikte Suriye'ye de atıfta bulunarak "uzaktaki ama özellikle de çitin diğer yanındaki hiçbir vahşete sessiz kalınmaması" gerektiğini kaydetti.

Netanyahu: 4 milyon Yahudi kurtarılabilirdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise II. Dünya Savaşı'ndaki büyük devletlerin eylemsizliğini eleştirerek "Soykırım kurbanı yaklaşık 4 milyon Yahudi kurtarılabilirdi" dedi. Netanyahu, uluslararası toplumu II. Dünya Savaşı'nın ardından da 'Kamboçya, Ruanda, Sudan ve şimdi de Suriye'deki soykırıma seyirci kalmakla' suçladı. İsrail Başbakanı "ABD Başkanı Donald Trump'ın İdlib'deki çocuklara yönelik katliama verdiği yürekli yanıtı ise umut verici" olarak nitelendirdi.

Törende, Nazilerin yaklaşık 6 milyon Yahudiyi öldürdüğü soykırımdan sağ kurtulmayı başaran altı kişi Holokost kurbanlarını anmak için meşaleler yaktı. Bu altı kişi arasında 86 yaşıdaki Max Privler de vardı. Privler, bir dizi Yahudi Naziler tarafından silaha dizilirken babasının onu vakitlice arkasındaki çukura itmesi sayesinde hayatta kalmayı başarmış ve daha sonra da Polonya'nın Krakow kentinin ve ve şehre yakın Auschwitz Toplama Kampı'nın kurtarılmasında etkili olmuştu.

Bugün Almanya ve Polonya'daki eski toplama kamplarında da Yahudi Soykırımı kurbanlarını anma etkinlikleri düzenleniyor. Törenler pazartesi akşamına dek sürecek.

Trump ve Guterres’ten antisemitizmle mücadele çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ve BM Genel Sekreteri António Guterres de New York’ta Dünya Yahudi Kongresi'nin Genel Kurulu'nun açılışında antisemitizmle mücadele çağrısı yaptı. Bir video konferansı ile pazar günkü açılışa katılan Trump Holokost'u "insanlık tarihinin en karanlık dönemi" olarak nitelendirdi. Yahudi Soykırımı kurbanlarının anısına bugün antisemitizm ve Yahudilere yönelik tüm önyargıların yok edilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, ABD'nin İsrail devletinin yanında olduğunun altını çizdi.

BM Genel Sekreteri António Guterres de görevde olduğu müddetçe antisemitizmle mücadelenin öncelikleri arasında olacağını vurguladı. Son dönemde Avrupa ve Kuzey Amerika'da antisemitizmin yükselişte olduğunu kaydeden Guterres "İsrail’in var olma hakkının bulunmadığını iddia etmenin" de antisemitizmin modern bir biçimi olduğunu kaydetti. Guterres Ortadoğu'da iki devletli çözümü savunuyor.

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