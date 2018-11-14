Hologramla evlenen Kondo: O benim için yaratılmış!

Sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlenen Akihiko Kondo, boyutlar arası evlilik hayatının ayrıntılarını Reuters’a anlattı. Kondo, mutluluk kavramının belli bir kalıba sokulamayacağını çünkü mutluluğun herkes için farklı anlama geldiğini söyleyerek “Geleneksel mutluluk anne-baba ve çocuğun birlikte yaşadığı bir kalıba sokulmuş durumda ama ben bu düzenin herkesi aynı derece mutlu hissettireceğine inanmıyorum” dedi.

Sputnik'in Reuters'dan aktardığına göre Asla ‘gerçek’ bir kadın ile ilişki yaşamayı veya evlenmeyi düşünmediğini belirten Kondo, Miku’yu internette keşfettiğini ve onun adeta kendisi için yaratıldığına inandığını düşündüğünü söyledi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da okul yöneticisi olarak çalışan 35 yaşındaki Kondo, hologram Hatsune Miku ile olan evlilik töreni için 17 bin 600 harcamıştı. İkilinin evlilik töreni Miku’nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla gerçekleşmiş, annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmamıştı.

Japonya’da anime hayranlığının ne kadar fazla olduğu bilinse de Kondo’nun bu evliliği çok sayıda kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak Kondo, kendi ilişkisinin diğer insanlara mutlu oldukları şeyin peşinden gitmeleri için ilham vereceğini düşünüyor.

Eşi için “Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman ona aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum” diyen Kondo, geceleri, Miku’nun parmağında yüzük olan oyuncak bebek versiyonuyla beraber uyuyor.

Hologramın üreticisi olan Gatebox şirketi ise bir evlilik sertifikası teslim ederek ikili arasındaki evliliğin ‘boyutlar arası’ olduğunu belirtmişti. Gatebox’un şimdiye kadar bu şekilde 3 bin 700 evlilik sertifikası ihraç ettiği biliniyor.