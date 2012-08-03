Hollywood'un zirvesindeki en değerli isimler kimler?

ABD’de yayımlanan haftalık “New York” dergisi, Hollywood’un en değerli 100 isminin bilimsel verilere dayalı olarak listesini çıkardı.

Liste internet sitesi Vurture ve ünlü İngiliz gazetesi Guardian’ın istatistik uzmanı muhabiri Harry Enten’ın işbirliğiyle hazırladıkları bir formül üzerine oluşturuldu.

Buna göre, eskiden olduğu gibi bir yıldızın değerini artık oynadığı filmin gişe hasılatları veya yıllık toplam kazancı gibi basit kriterler yerine birçok farklı değişken belirliyor. Zira, son dönemlerde çok güçlü bir ismi olmasına ve milyonlarca dolarlık sözleşmeler yapmasına rağmen yaptığı filmler tutmayan yıldız sayısında hızla artış yaşanıyor.

Ayrıca, artık eskiden olduğu gibi yapımcı şirketler de kolay kolay hiçbir yıldıza çift haneli milyon dolarlık çekler sunmuyor. Onun yerine, oyuncunun sağlayabileceği “potansiyel kar” gibi karmaşık ve duyulmamış özelliklere bakılıyor.

Bu yüzden, liste sayısız kriter arasından en kayda değer sekizi seçilerek oluşturuldu. Aktris ve aktörlerin son beş yıldır geçerli olan bilgilerinin kullanılması ise listenin tek istisnası oldu.

Hollywood’un en değerli 100 ismi arasına seçilen oyuncuların belirlenmesinde kullanılan kriterler şöyle:

1- Yerli gişe hasılatı: Yalnızca oyuncunun başrol veya güçlü bir yardımcı rolde oynadığı filmlerin ülkesinde elde ettiği gişe gelirleri toplandı. Fakat tüm bu gelirlerin toplanıp ortalamasının alınması yerine, gelir listesinin ortasındaki değer gerçek gişe rakamı kabul edildi.

2- Uluslararası gişe hasılatı: Yerli gişe hasılatında uygulanan metod, burada da uygulandı.

3- Stüdyo değeri: En çok kazanan beş stüdyoya listesi verilen oyunculara şirketlerine kazandırma potansiyelleri üzerinden 1’den 10’a kadar puan vermeleri istendi. Daha sonra tüm stüdyoların listeleri bir araya getirilip ortalama değerleri alındı.

4- İyi şöhret: ABD’nin pazar araştırma şirketi E-Poll’ün bir oyuncunun halk tarafından ne kadar sevildiğini düzenli olarak ölçen geniş kapsamlı anketlerinden yararlanıldı.

5- Oscar ödülleri: Bir filmin Oscar kazanması onu en çok kazandıran filmler arasına sokmaya her zaman yetmese de Akademi tarafından verildiği için hala oyuncuların değerini belirlemede büyük etkiye sahip. Liste için, Oscar’a aday gösterilen her bir oyuncuya 1, ödül alanlara ise 2 puan verildi.

6- Eleştirmen puanları: ABD’nin ünlü film puanlama sitesi Metacritic’teki veriler kullanıldı.

7- Dergi kapakları: Oyuncuların Vanity Fair, GQ, Vogue gibi dünyanın önde gelen 32 dergisine kapak olma oranı çıkarıldı.

8- Tabloid değeri: Vulture sitesi, en ünlü dedikodu yayınlarının üç ünlü editöründen okuyucuların ilgisine göre oyuncular için 1 ila 10 arasında puanlama yapmasını istedi.









Uluslararası gişe hasılatı en yüksek olan isimler En iyi şöhrete sahip isimler:

1- Daniel Radcliffe 1- Sandra Bullock

2- Shia Labeouf 2- Clint Eastwood

3- Taylor Lautner 3- Jason Statham

4- Robert Downey Jr. 4- Denzel Washington

5- Will Smith 5- Liam Neeson

6- Chris Hemsworth 6- Robert De Niro

7- Kristen Stewart 7- Will Smith

8- Johnny Depp 8- Tom Hanks

9- Angelina Jolie 9- Reese Witherspoon

10- Brad Pitt 10- Mila Kunis



Sandra Bullock, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Cameron Diaz, Vin Diesel, Natalie Portman, Julia Roberts, Jennifer Aniston, Gerard Butler, Scarlett Johansson, Kate Winslet, Sean Penn, Charlize Theron, Blake Lively gibi isimlerin de yer aldığı listede sekiz ayrı kriterin de birincisi farklıydı.