Hollywood'un yaz fiyaskoları

Hollywood'un "altın mevsimi" olan ve birbirinden iddialı yapımların gişe rekorları kırdığı yaz ayları, sinema tarihinde bazı filmlere hiç de uğurlu gelmedi. Milyonlarca dolarlık bütçe ve büyük umutlarla çekilen "Gigli", "Cennetin Krallığı", "Kedi Kadın", "The Love Guru" gibi bazı filmler, elde ettikleri hasılatlarla yapımcılarını üzdü.



Internet sitesi "Hollywood", yaz aylarında "Demir Adam", "Yıldız Savaşları: Klon Savaşları", "Batman: Kara Şövalye" gibi filmlerin milyonlarca dolar hasılat elde ettiği yaz aylarında zarara uğratan filmleri derledi.



İddialı yönetmen ve yıldızların rol almasına ve dev bütçelerine rağmen gişede hayal kırıklığı yaratan filmler şöyle:



1- Gigli (2003): Bir dönemin gözde çifti Jennifer Lopez ile Ben Affleck, bu popülariteyi beyazperdeye taşımaya karar vererek "Gigli" adlı filmde birlikte kamera karşısına geçti. Martin Brest'in yönettiği 54 milyon dolar bütçeli film, ikiliden bekleneni veremedi. Film, 6 milyon dolar gişe hasılatı elde ederken, "Bennifer" diye nitelendirilen Lopez-Affleck çifti de bir süre sonra özel yaşamlarında da yollarını ayırdı.



2- Cennetin Krallığı/Kingdom of Heaven (2005): Oscar rekortmeni "Gladyatör" filminin yönetmeni Ridley Scott'ın kamera arkasına geçtiği dev yapım, 130 milyon dolarlık bütçeyle çevrildi. Orlando Bloom, Edward Norton, Jeremy Irons, Liam Neeson, Eva Green gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı film, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs şehrini Haçlıların kurduğu

Kudüs Krallığı'ndan geri almasının etrafında Haçlı Seferlerini ve iki tarafın bu savaşlara bakışını anlatıyordu. Türün en iyi yönetmenlerinden Scott'ın yönettiği film, bütçesinin neredeyse üçte biri olan 47.3 milyon dolarlık hasılatıyla hayal kırıklığı yarattı.



3- Ada/The Island (2005): Yönetmen Michael Bay'in imzasını taşıyan filmde, Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Sean Bean, Michael Duncan, Djimon Hounsou ve Steve Buscemi'nin başrolü üstlendi. Bu önemli oyuncu kadrosuna rağmen, 21. yüzyıl ortalarında geçen ve gezegende tek yaşanacak yer olarak geriye kalan bir adaya gidebilme hesapları yapan

bir ekibin hikayesini anlatan bilim kurgu filmi, sadece 35.8 milyon dolar hasılat elde etti. Bu rakam, bütçenin üçte birinden de azdı.



4- Kedi Kadın/Catwoman (2004): Halle Berry'nin baş rolünü üstlendiği film, eleştirmenlerden de sık sık kötü not almasıyla tanınıyor. Geceleri "kedi kadın" olarak suçla savaşan bir kadın süper kahramanın macerasını anlatan film, 100 milyon dolarlık bütçeyle çevrildi. Berry'nin "Kedi Kadın"ı bu bütçeye rağmen 40.2 milyon dolar gişe yapabildi.



5- Battlefield Earth (2000): Scientology tarikatının kurucusu L. Ron Hubbard'ın aynı adlı kitabından sinemaya aktarılan filmde, aynı tarikatın üyelerinden John Travolta başrolü üstlendi. 3000 yılında geçen ve Travolta'nın garip makyaj ve saç stiliyle büyük değişim geçirdiği film, adeta "Yıldız Savaşları"nın kötü bir taklidi gibiydi. Toplam 44 milyon dolarlık bütçeye sahip olan bu yapım da 21.4 milyon dolarlık gişe hasılatıyla yapımcısını zarara uğratan filmler arasına girdi.



6- The Love Guru (2008): Listede yer alan tek 2008 yapımı film olan "The Love Guru", 62 milyon dolarlık bütçeyle çevrildi. Mike Myers'in başrolünü üstlendiği yapım, 31.9 milyon dolar hasılat yaptı.



7- Sudaki Kız/Lady in the Water: (2006): Gerilim türünün başarılı yönetmeni M. Night Shyamalan, "Altıncı His"teki başarısıyla uzun süre isminden söz ettirdi. Tanıştığı kızın aslında bir evin yüzme havuzunun dibinde yaşayan "Story" olduğunu keşfeden Cleveland Heep'in hikayesini anlatan "Sudaki Kız", 70 milyon dolarlık bütçesine rağmen 42.2 milyon

dolar gişe hasılatı elde etti.



8- Vahşi Vahşi Batı/Wild Wild West (1999): Barry Levinson'ın yönettiği, Will Smith ile Kevin Kline'ın rol aldığı yapım, 170 milyon dolarlık bütçesine karşın 113.8 milyon dolar hasılat yaptı.



9- Hulk (2003): Yeşil canavar Hulk'ın macerasını anlatan ve başarılı yönetmen Ang Lee'nin imzasını taşıyan "Hulk", 137 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çevrildi. Başka bir yapım için iyi bir hasılat sayılabilecek 132.1 milyon dolar da bu nedenle bütçenin gerisinde kaldı.



10- Gözleri Tamamen Kapalı/Eyes Wide Shut (1999): Listede olması şaşırtıcı olan yapımlardan biri de Tom Cruise ile Nicole Kidman'ın rol aldığı "Gözleri Tamamen Kapalı". Efsane yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan ve başarılı rejisörün son filmi olan yapım, 65 milyon dolarlık bütçeyle hazırlandı. Farklı konusuyla da dikkati çeken film, 55.6 milyon dolar gişe yaptı.