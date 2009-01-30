Hollywood'un 'rüya takımları'

Hollywood filmlerinin rüya takımları - FOTOGALERİ

Artık ünlü oldular

Yakışıklı ekip

Sinema klasiği "Dokunulmazlar"

Arnold Schwarzenegger'in başrolünü üstlendiği "Av-Predator" filmindeki 7 kişilik ekip birinci oldu. Quentin Tarantino'nun sinema klasiği olan filmi "Rezervuar Köpekleri"nde Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi ve Tarantino'nun da içinde bulunduğu ekip ikinci sırada yer aldı.Listede "Yaratık", "Ocean's Eleven" ve "Zor Ölüm" gibi filmlerin ekipleri de bulunuyorArnold Schwarzenegger'in başrolünü üstlendiği 1987 yapımı "Predator" filmindeki 7 kişilik grup, Hollywood tarihinin "en iyi ekibi" seçildi.Sinema dergisi Empire'ın internet sitesinde yer alan seçki, "Parçası Olmak İsteyeceğiniz Film Ekipleri" başlığıyla derleme yaptı. Buna göre, Hollywood filmlerinin, her biri ünlü oyunculardan oluşan en iyi ekipleri şöyle sıralandı:Sinema tarihinin en iyi ekibi, "Av-Predator" adlı filmde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı "Dutch Shaeffer" adlı karakter tarafından oluşturuldu. Filmde, Dutch başkanlığında, Dillon (Carl Weathers), Billy (Sonny Landham), Mac (Bill Duke), Poncho (Richard Chaves) Hawkins (Shane Black) ve Blaine'den (Jesse Ventura) oluşan grup, CIA tarafından Güney Amerika'da esir tutulan havacıyı bulup getirme görevini başarıyla tamamlıyor ancak dönüş yolunda "efsanevi ekip", uzaylı ve yenilmez varlıkların "av partisinin" ortasına düşüyordu. Schwarzenegger'in en sevilen filmlerinden biri olan bu yapımın başarısının ardından, ikincisi çevrildi. Bu film, ayrıca "Alien Predatorlara Karşı" gibi isimlerle çizgi romanlara ve sayısız öyküye de "ilham kaynağı" oldu. Bilim-kurgu türündeki filmin yönetmenliğini John McTiernan üstlenmişti.Quentin Tarantino'nun sinema klasiği suç ve aksiyon filmi, pek çok sahnesiyle hafızalara kazındı. Ünlü oyuncuların bir araya geldiği yapımda, Harvey Keitel (Mr. White/Larry), Tim Roth (Mr. Orange/Freddy), Michael Madsen (Mr. Blonde/Vic), Chris Penn (Nice Guy Eddie), Steve Buscemi (Mr. Pink), Lawrence Tierney (Joe Cabot), Edward Bunker (Mr. Blue) ve Quentin Tarantino (Mr. Brown) başrolü üstlendi. Bir grup suçlunun bir mücevher deposunu soymasını ancak hemen ardından polisin peşlerine düşmesi nedeniyle aralarında muhbir olmasından kuşkulanmalarını işleyen filmde, olayların başına dönerek soygunun planlanması incelikli bir sinema diliyle ele alındı.Serinin ikinci filminde Sigourney Weaver'ın canlandırdığı Teğmen Ellen Ripley'in kurduğu ekip, Hicks (Michael Biehn), Hudson (Bill Paxton), Vasquez (Jenette Goldstein), Gorman (William Hope), Apone (Al Matthews), Drake (Mark Rolston), Frost (Ricco Ross), Dietrich (Cynthia Dale), Crowe (Tip Tipping), Wierzbowski (Trevor Steedman), Ferro (Colette Hiller) ve Spunkmeyer'den (Daniel Kash) oluşuyordu. James Cameron'ın yönettiği filmde, Nostromo'dan kurtulan tek kişi olan Ripley'in, yarım yüzyıllık derin uykusundan uyandırılarak dünyaya getirilmesi ve yaratıkları buldukları gezegende insanların yaşadığını öğrenmesiyle gelişen olaylar konu ediliyordu.Büyük çoğunluğunu eli silahlı, birbirinden azılı kişilerin yer aldığı grupların oluşturduğu listede birbirinden sevimli küçüklerin bulunduğu bir ekip de var: "Goonies"... Mikey (Sean Astin), Brand (Josh Brolin), Data (Ke Huy Quan), Mouth (Corey Feldman), Chunk (Jeff Cohen), Andy Carmichael (Kerry Green) ve Stef Steinbrenner'dan (Martha Plimpton) oluşan ekibin üyeleri, dostluğun sonsuza dek süreceğini bu macerayla kanıtladı. Korkusuz, eğlenceli ve bir o kadar da saf olan bu sevimli üyelerden bazıları bugün tanınan oyuncular olarak Hollywood filmlerinde boy gösteriyor.Henüz televizyonların siyah-beyaz olduğu dönemlerde milyonları ekran başında toplayan Kaptan Kirk (William Shatner) ile Mr. Spock (Leonard Nimoy), Bones (DeForest Kelley), Scotty (James Doohan), Chekov (Walter Koening), Uhura (Nichelle Nichols) ile Sulu'dan (George Takei) oluşan ekip, Hollywood tarihinin en uzun ömürlü serisine imza attı. James Bond serisinden daha çok filmi çekilen "Uzay Yolu", bugüne kadar tüm filmleriyle toplam 1 milyar dolardan fazla gişe geliri elde etti. Film, yıllar sonra genç ekibiyle yeniden beyazperdedeki yerini aldı.1960'lı yıllarda Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis JR gibi dev oyuncuların yer aldığı Danny Ocean ve ekibinin efsanesi, Steven Soderbergh tarafından yıllar sonra yeniden beyazperdeye taşındı. Danny Ocean (George Clooney), Rusty Ryan (Brad Pitt), Linus Caldwell (Matt Damon), Turk Malloy (Scott Caan), Virgil Malloy (Casey Affleck), Livingston Dell (Eddie Jemison), Yen (Shaobo Qin), Frank Catton (Bernie Mac), Saul Bloom (Carl Reiner), Reuben Tishkoff (Elliott Gould) ve Basher Tarr'dan (Don Cheadle) oluşan ekip, Hollywood'un en ünlü oyuncularını bünyesinde barındırıyordu. Las Vegas'ta bir kumarhanede geçen maceralarıyla büyük ilgi gören ekip, 2004 yılında "Ocean's 12" ve 2007 yılında da "Ocean's 13" adlı iki macerada daha bir araya geldi."Mavi Ay" dizisinin çapkın ve muzip dedektifini aksiyonun kalbine götüren "Zor Ölüm" serisi, Bruce Willis'i bu türün en ünlü aktörlerinden biri haline getirdi. Seyirciyle 1988 yılında tanışan serinin ilk filminde Willis'in mücadele ettiği, Hans Gruber (Alan Rickman) başkanlığındaki ekip de listedeki yerini aldı.Sinema efsaneleri Robert De Niro ile Al Pacino'nun baş rolünü üstlendiği bu macera filmindeki Neil McCauley (Robert De Niro), Chris Shiher (Val Kilmer), Trejo (Danny Trejo), Michael Cheritto (Tom Sizemore), Donald Breedan (Dennis Haysbert) ve Waingro'dan (Kevin Gage) oluşan hırsız ekibi de derlemede yer aldı. Ekip, dedektif Vincent Hanna'ya (Al Pacino) ecel terleri döktürürken film de sinema dünyasının en başarılı aksiyon yapımları arasına ismini altın harflerle yazdırdı.Diğer filmlere bakıldığında, az ama öz bir grup olan bu filmin kahramanları, bununla birlikte sinema dünyasında büyük bir ağırlığa sahip oyunculardan oluşuyor. Filmde, Eliot Ness (Kevin Costner), Jimmy Malone (Sean Connery), George Stone (Andy Garcia) ile Oscar Wallace (Charles Martin Smith), Al Capone'un kirli işlerini ortaya çıkarmak için bir araya geldi. Bu federal ajanlarla suç örgütü arasındaki büyük mücadele soluksuz izlenirken, sinema dünyasının alanında en başarılı yapımlarından biri ortaya çıktı.Will Ferrell ile Steve Carell'ın rol aldığı filmdeki 4 kişilik ekip de listede yer aldı.(AA)