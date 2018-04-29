Hollywood'un kariyerini bırakan oyuncuları

Daniel Day-Lewis, bu hafta emekli olacağını açıklayarak Hollywood'u şaşırttı.

Bu yılın sonunda 1950'li yıllardaki Londra'nın moda dünyasını anlatan bir filmi vizyona girecekse de 'daha fazla aktör olarak çalışmayacağını' açıkladı.

Geri döner mi yoksa emekliliği kalıcı olur mu bilinmez ama oyunculuğu daha önce bırakmış başka isimler de var.

Belki farkına varmamış olabilirsiniz ama Cameron Diaz 2014'deki filmi Annie'den beri hiçbir filmde rol almadı.

Neden bu kararı aldığını en yakın arkadaşı Gwyneth Paltrow'un düzenlediği bir etkinlikte, "Gerçekten kendime kim olduğumu söyleyemediğimi gördüm. Bu zor bir şey yüzleşmek için. Kendimi tamam kılmak ihtiyacını hissettim" sözleriyle açıkladı.

Bu yıllar içinde ise Good Charlotte solisti Benji Madden ile evlendi, sağlık ve yaşlanma ile ilgili iki kitap yazdı.

Bir zamanlar 20'nci yüz yılın en seksi adamı seçilen James Bond yıldızı Sean Connery, 2003'teki Muhteşem Kahramanlar filminden beri hiçbir yapımda rol almadı.

2006 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nden ömür boyu başarı ödülünü alana kadar resmi olarak emekli olduğunu açıklamadı.

Arkadaşı Michael Caine'e göre, 'yaşlı adamlar ile ilgili küçük kısımlar oynamak istemediği ve kendisine romantik filmlerde daha genç roller teklif edilmediği için' Connery'yi emekli eden sinema sektörü oldu.

Connery, emekli olduğundan beri golf ve tenis oynuyor.

Kanadalı oyuncu Rick Moranis, Hayalet Avcıları, Uzay Topları, Eyvah Çocuklar Küçüldü gibi filmler ile Hollywood'da ünlenmişti.

Ancak 1991'de karısını kanserden kaybedince beyaz perdeden çekildi, 1997'de ise çocuklarını büyütmek için tamamen kariyerine son verdi.

Moranis, USA Today'e 2005'te verdiği röportajında, "Yalnız bir babaydım, çocuklarımı büyütmek ve haftasonları film yapmak için seyahat etmenin zor olduğunu keşfettim. O yüzden kısa bir mola aldım, o kısa mola uzun bir molaya dönüştü ve sonunda hiç özlemediğimi anladım" demişti.

Hollywood'un en meşhur çocuk oyuncularından olan Shirley Temple, 1935'te daha yedi yaşındayken katkı sunduğu bir film için genç Oscarı'nı almıştı.

Ancak 22 yaşında oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı.

1960'larda ise diplomat ve siyasetçi olarak sahnelere döndü, 2014'te 85 yaşında hayatını kaybedene kadar Birleşmiş Milletler için çalıştı.

Jack Gleeson, Kral Joffrey olarak Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde televizyon tarihinin en çok nefret edilen karakterlerinden birini oynadı.

Ancak diziden sonra kariyerini bitirme kararı alan Gleeson, "Sekiz yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. Eskiden olduğu kadar bundan keyif almadığımı anladım. Eğer bir şeyden para kazanmaya başlıyorsanız, onunla aranızdaki ilişki değişiyor" dedi.

Gleeson, Dublin'deki Trinity College'da felsefe ve teoloji okumaya döndü. 2014 ve 2015'te ise bir kukla şovunda yer aldı.

Greta Garbo, "Yalnız olmak istiyorum" sözüyle meşhurdu ve sonunda da gerçekten öyle oldu.

1930'lu yıllarda Hollywood'un en gizemli oyuncularından biri olan Garbo, hiç kimseye röportaj vermiyor, imza günlerine ya da galalara katılmıyordu.

36 yaşında Hollywood'dan sıkıldığını ve başka bir hayat yaşamak istediğini söyleyerek emekli oldu.

Erken emekliliği ve gizemli duruşu ekranlarda ve insanların aklında hep genç kalmasını sağladı.

Hollywood'da 50 yıllık bir kariyer ve iki Oscar'ın ardından Gene Hackman 2004 yılında televizyon sunucusu Larry King'e emekli olduğunu açıkladı.

Dört yıl sonra Reuters'a verdiği röportajında ise oyunculuğu özlediğini ancak daha fazla yapmak istemediğini söyledi.

"İş benim için çok stresli. Filmlerde gerçekleştirmeniz gereken sözler canavarın sadece görünen yüzü, bunu daha fazla yapmak istemediğim bir noktaya geldiğimi anladım" diyen Hackman, emekli olduğundan beri üç roman yazdı.

Doris Day, 1960'larda hem oyuncu hem de şarkıcı olarak dönemin en büyük yıldızlardan biriydi.

1968'de son filminde rol aldıktan sonra 1975'te emekli oldu.

Şimdi 95 yaşında olan yıldız, hayran hakları aktivisti olarak çalışıyor.