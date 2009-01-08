Hollywood’un hamarat erkekleri

Angelina Jolie, “Evin kadını Brad Pitt’tir” dedikten sonra itiraflar birbiri ardına gelmeye başladı. Şov dünyasının birçok erkek yıldızının ev işlerine merakı olduğu ortaya çıktı.





Angelina Jolie’nin, “Ben ev işleri özürlüsüyüm. Evimizin kadını Brad Pitt’tir” itirafından sonra Hollywood’un ünlü erkeklerinin de beceriksiz partnerleri yüzünden ev işlerini yapmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı. Ünlü İtalyan gazetesi İl Giornale’nin haberine göre, Brad Pitt evlerinde yaşayan altı çocuğa bakıyor, gerekirse altlarını değiştiriyor, biberonlarını tutuyor, onları ninni söyleyerek uyutuyor ve hatta yemek pişiriyor. Peki ya diğer ünlüler? İşte şov dünyasından şaşırtıcı örnekler.



Çamaşır yıkıyor

Efsane yönetmen Woody Allen, evde çamaşırları yıkamaktan sorumlu olduğunu belirterek, “Deterjan kokusu artık bende tutku yarattı “ diyor.



Ütü yapıyor

Yumurta pişirmesini bile bilmediğini Hürriyet’e gururla açıklayan Catherine Zeta Jones’un kocası Michael Douglas, barbekü yaparak evindekileri doyururken çok iyi ütü yaptığını da itiraf ediyor. ..



Alışverişten sorumlu

Yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio ise birlikte yaşadığı ailesi için gıda alışverişi yapmayı çok sevdiğini söylüyor.



Toz alıyor

Oscar’lı oyuncu George Clooney, toz almanın kendisini rahatlattığını söylüyor.



Bulaşık yıkıyor

Büyük bir restoran zincirine sahip olan Robert De Niro, evinde mutfaktan sorumlu. Usta aktör, yemek pişiriyor, masayı düzenliyor, topluyor, sonra da kirli tabak çanakları bulaşık makinesine yerleştiriyor.



Mazeretim var

Ya kadınların iş yapmama mazeretleri? Nicole Kidman hayatında hiç çamaşır yıkamadığını, Penelope Cruz toza alerjisi olduğunu, Scarlett Johansson ise ocak, fırın ve mikro dalgalara karşı bir itilicilik yaşadığını söylüyor. Bu arada yaşları 18 ile 64 arasında değişen Hollywood erkek çalışanları arasında yapılan bir ankette, bu kişilerin sadece yüzde 7’sinin hiçbir ev işi yapmadığı ortaya çıktı. Yüzde 79 ise fazlasıyla ev işi yapıyor.

