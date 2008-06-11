T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hollywood'un gözü Türkiye'de

Dev film şirketlerinin gözdesi haline gelen Türkiye'ye, Hollywood'dan 5 önemli proje için teklif geldi

11 Haziran 2008 03:00

Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, "Temel İçgüdü" ve "Robocop" filmlerinin ünlü yönetmeni Paul Verhoeven ile "Rambo" ile "Terminatör"ün yapımcısı Mario Kassar'ın Türkiye ziyaretleri sonrasında "The Thomas Crown Affair (Topkapı)" adlı yapımı Türkiye'de çekmeye karar vermelerinin ardından yeni film teklifleri gelmeye başladı.

Hollywood yapımı 5 önemli projeyle ilgili öneri getiren şirketler, Türkiye'deki firmalarla görüşmeye ve film çekmeyi düşündükleri mekanları gezerek inceleme yapmaya başladı. Bunun yanı sıra, Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'ya giden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de 3 film projesi için Türkiye'yi seçen yapım şirketiyle toplantı yaptı. Bu şirketin yetkililerinin de film çekmeyi düşündükleri mekanları inceleyerek bilgi aldığı belirtildi.

İngiltere, Almanya, Fas, Tunus, Mısır, Malta, Romanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, filmlerin kendi topraklarında çekilmesini sağlamak üzere vergi indirimine giderken, Türkiye de bu yönde bir çalışma başlattı. Hazırlıkları süren vergisel indirime ilişkin düzenlemenin, çalışma tamamlandıktan sonra TBMM'ye getirilmesi planlanıyor.

 "Çok geri kaldığımız söylenebilir"

Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Çelik, birçok ülkenin kendi topraklarında film çekilmesini teşvik etmek amacıyla önemli vergi indirimlerine gittiğini söyledi.Bu ülkelerce, vergi indirimlerinin yanı sıra bir de "geri ödeme" adı verilen teşviklerin verildiğini de anlatan Çelik, bunu ilk olarak İngiltere'nin başlattığını, arkasından Avrupa ülkelerinin geldiğini ifade etti. Fas, Tunus, Mısır, Malta, Romanya ve Bulgaristan'ın da bu konuda adım attığını ve oralarda film stüdyoları kurulmaya başlandığını anlatan Çelik, Almanya'nın da yılın başında bu konuda yüzde 17 oranında vergi iadesi uygulamasına geçtiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

İyi Parti'li belediye başkanı meclis üyeleriyle birlikte AKP'ye geçti: "Siyaset...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den Erdoğan'ın Kürecik ve İncirlik açıklamalarına yanıt...

50 kişinin katıldığı Genç Müslüman Kadınlar için Liderlik Programı'na 1...

"Kürtler Babacan'a daha fazla kredi veriyor"...

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24