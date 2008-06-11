Hollywood'un gözü Türkiye'de

Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik'in AA muhabirine verdiği bilgiye göre, "Temel İçgüdü" ve "Robocop" filmlerinin ünlü yönetmeni Paul Verhoeven ile "Rambo" ile "Terminatör"ün yapımcısı Mario Kassar'ın Türkiye ziyaretleri sonrasında "The Thomas Crown Affair (Topkapı)" adlı yapımı Türkiye'de çekmeye karar vermelerinin ardından yeni film teklifleri gelmeye başladı.



Hollywood yapımı 5 önemli projeyle ilgili öneri getiren şirketler, Türkiye'deki firmalarla görüşmeye ve film çekmeyi düşündükleri mekanları gezerek inceleme yapmaya başladı. Bunun yanı sıra, Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'ya giden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri de 3 film projesi için Türkiye'yi seçen yapım şirketiyle toplantı yaptı. Bu şirketin yetkililerinin de film çekmeyi düşündükleri mekanları inceleyerek bilgi aldığı belirtildi.

İngiltere, Almanya, Fas, Tunus, Mısır, Malta, Romanya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, filmlerin kendi topraklarında çekilmesini sağlamak üzere vergi indirimine giderken, Türkiye de bu yönde bir çalışma başlattı. Hazırlıkları süren vergisel indirime ilişkin düzenlemenin, çalışma tamamlandıktan sonra TBMM'ye getirilmesi planlanıyor.

"Çok geri kaldığımız söylenebilir"



Sinema ve Telif Hakları Genel Müdürü Çelik, birçok ülkenin kendi topraklarında film çekilmesini teşvik etmek amacıyla önemli vergi indirimlerine gittiğini söyledi.Bu ülkelerce, vergi indirimlerinin yanı sıra bir de "geri ödeme" adı verilen teşviklerin verildiğini de anlatan Çelik, bunu ilk olarak İngiltere'nin başlattığını, arkasından Avrupa ülkelerinin geldiğini ifade etti. Fas, Tunus, Mısır, Malta, Romanya ve Bulgaristan'ın da bu konuda adım attığını ve oralarda film stüdyoları kurulmaya başlandığını anlatan Çelik, Almanya'nın da yılın başında bu konuda yüzde 17 oranında vergi iadesi uygulamasına geçtiğini kaydetti.