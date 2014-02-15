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Hollywood'un genç yıldızı Ellen Page, eşcinsel olduğunu açıkladı

LGBT'ye bağlı Human Right Company'nin (HRC) düzenlediği konferansa katılan Page, 'Bugün buradayım, çünkü ben eşcinselim' dedi

15 Şubat 2014 15:44

‘’Juno’’ filmindeki performansı ile tanınan Hollywood’un genç yıldızı Ellen Page, Los Angeles'ta katıldığı bir konferansta eşcinsel olduğunu ilk kez kamuoyu önünde dile getirdi.

26 yaşındaki Page, LGBT'ye bağlı Human Right Company'nin (HRC)düzenlediği konferansta bir konuşma yaptı. Page "Bugün buradayım, çünkü ben eşcinselim" dedi.

Tercihini kamuoyu önünde açıklama kararını verdiğini çünkü saklanmaktan yorulduğunu dile getiren Page "Yıllarca acı çektim. Çünkü gerçeği açıklamaktan korkuyordum" ifadesini kullandı.

Kanadalı oyuncu "Belki bir fark yaratabilirim. Başkalarının daha umutlu olmalarını sağlayabilirim. Bu konuda kişisel bir borç ve sosyal bir sorumluluk hissediyorum" diye konuştu. Ellen Page daha sonra Twitter sayfasında HRC'ye ve kendisini destekleyen herkese teşekkür mesajı yazdı.

Ellen Page'in adı uzun bir süre boyunca The East filmindeki rol arkadaşı Alexander Skarsgard ile anılmış. İkilinin birlikte olduğu iddia edilmişti.

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