Hollywood'un en güzel 35 kadını

35. yılını kutlayan People dergisine 'Hollywood'da çığır açan 35 güzel listesinin yıldızları olarak karşımıza çıktılar.



- Hollywood'un ilk yıllarından bugüne değin saç modellerinden giyimlerine, yeteneklerinden yaşam tarzlarına değin çığır açan 35 ünlü aktris belirlendi. Yayın hayatındaki 35. yılı onuruna beyazperdede çığır açan 35 güzele yer veren People dergisinin listesi şöyle:







FOTOGRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ





1930'lar

-Jean Harlow: 1911 yılında dünyaya gelen Harlow, platin sarısı saçlarıyla döneminin en gözde ismiydi. Yaşama henüz 26 yaşındayken veda eden Harlow, kısacık ömründe gelecek nesillerin de idolü olacak kadar etkili bir isim oldu. Marilyn Monroe'nun stilini örnek aldığı Harlow, tam 60 yıl sonra 1990'da Madonna'nın ''Vogue'' adlı şarkısında anılarak ölümsüzleşti.



1940'lar

-Lauren Bacall: 19 yaşındayken keşfedilen Bacall, buğulu sesi ve bakışlarıyla ünlü oldu. Kendini hiç güzel bulmayan Bacall, ''Çarpık kaşlarım ve dişlerim var. Niye insanlar beni güzel buluyor anlamıyorum'' demişti.



1950'ler

-Sophia Loren: Napoli'de küçük bir gecekondu mahallesinde doğan İtalyan oyuncu, halen dünyanın en güzel kadınları arasında. Loren, 1960'da ''Two Women'' filmiyle Oscar kazandı. -Marilyn Monroe: O, ölümünden 47 yıl sonra, 1999'da People okurları tarafından ''Yüzyılın En Çekici Kadını'' seçildi. Bu bile beyazperdenin tanınmış güzelini anlatmaya yetiyor. Platin saçları ve kendine özgü yorumuyla tanınan sarışın oyuncu, genç yaşta hayata veda ederken ardında bir efsane bıraktı. -Liz Taylor: Menekşe gözleriyle tanınan başarılı oyuncu, güzel yüzünü ise, ''aynaya bakınca makyaj yapmaya hazır olduğum birşey'' sözleriyle anlatıyordu. -Grace Kelly: Sinema dünyasından Monaco Sarayı'na uzanan bir peri masalına imza atan Kelly de genç yaşta hayata veda eden bir oyuncuydu. -Dorothy Dandridge: Dandridge, sinema tarihine Oscar ödülüne aday olan ilk siyah kadın oyuncu olarak geçti. Dandridge'in alamadığı ödülü tam 35 yıl sonra bir başka siyah oyuncu, Halle Berry alacaktı.



1960'lar

-Audrey Hepburn: ''Sade güzeldir'' sözü onunla hayat buldu. ''Tiffany'de Kahvaltı'' filminin unutulmaz yıldızı, moda dünyasına da saç bantlarını, geniş güneş gözlüklerini, babet ayakkabıları, kapri pantalonları ve siyah kısa elbiseleri armağan etti. -Jane Fonda: ''Barbarella'' filmiyle tanınan Fonda, beyazperdenin en başarılı kadın oyuncularındandı. İki Oscar ödüllü oyuncu, ayrıca tüm dünyaya ''aerobic'' sporunu tanıtan isimdi. -Raquel Welch: Marilyn Monroe, sarışınların sinemadaki ikonu iken Welch de kumralların temsilcisiydi.



1970'ler

-Farrah Fawcett: Teksas doğumlu sarışın, ''Charlie'nin Melekleri'' dizisiyle sevildi. Saç stili de taklit edilen Fawcett, 12 milyon adetle dünyada en çok posteri satılan oyuncu unvanına da sahip. -Faye Dunaway: ''Bonnie ve Clyde'' filminin unutulmaz yıldızı, sinema dünyasında ''tehlikeli güzel'' imajının ilk temsilcisiydi. -Pam Grier: Sinema dünyasının eskimeyen siyah güzeli, 1997'de Quentin Tarantino'nun ''Jackie Brown'' filminde kamera karşısına geçti. -Ali MacGraw: ''Aşk Hikayesi-Love Story'' filmiyle izleyiciyi hıçkırıklara boğan oyuncu, ortadan ayrılmış siyah düz saçları, baklava desenli kazakları ve sade giyimiyle modaya yön verdi. -Cybill Shepherd: ''Sarı Gül'' ve ''Mavi Ay'' dizilerinin unutulmaz sarışını da hem 70'ler, hem de 80'lerde gözdeydi. -Lauren Hutton: ''Amerikan Jigolo'' filmiyle tanınan Hutton, 24 kez ''Vogue'' dergisine kapak olarak rekor kırdı.



1980'ler

-Michelle Pfeiffer: Al Pacino'nun ''Yaralı Yüz'' filmindeki rol arkadaşı, kendini güzel bulmayarak görüntüsünü ördeğe benzettiğini itiraf etti. -Brooke Shields: Çocuk yaşta kamera karşısına geçen Shields, ''Mavi Göl'' filmiyle ölümsüzleşti. O yıllarda ünlü oyuncuyla ilgili magazin basınında haberin çıkmadığı gün yok gibiydi. -Kim Basinger: Ünlü oyuncu, ''9.5 Hafta'' filmindeki performansıyla zihinlere kazındı.



1990'lar

-Meg Ryan: Romantik komedi türünün ünlü yıldızı, ''When Harry Met Sally'', ''Sleepless in Seattle'', ''French Kiss'' gibi filmlerle sinemaya damgasını vurdu. -Shoran Stone:

Uluslararası platformda tanınması, 1992 yılında çevirdiği Basic Instinct 'te (Temel İçgüdü) filmi ile olmuştur. -Julia Roberts: ''Pretty Woman'' filmiyle şöhrete kavuşan Roberts, kızıl saçları ve kocaman gülüşüyle yarattığı sempatiye bir de Oscar ekledi. -Demi Moore: Sinema dünyasının 46 yaşındaki gözde yıldızı, ''Hayalet'' filmindeki performansından güzelliğine, ''Vanity Fair'' dergisine hamileyken çıplak poz vermesinden aile yaşamına kadar her adımı takip edilen bir oyuncu. -Nicole Kidman: Beyazperdenin en çok kazanan aktrisleri arasında yer alan Kidman, güzelliğini Oscar ödülü kazandığı yeteneğiyle taçlandırdı. -Winona Ryder: Klasik güzellik anlayışının dışına taşan güzellerden Ryder, kısa saçları ve buğulu bakışlarıyla tanınıyor. -Cameron Diaz: Hollywood'da 15. yılını dolduran Diaz da 90'ların en tanınmış oyuncularından. -Michelle Yeoh: Güzellik ve gücü buluşturan Yeoh, yönetmen Ang Lee'nin favori oyuncusu. -Gwyneth Paltrow: Oscarlı Paltrow, ''günümüzün Grace Kelly'si'' olarak tanımlanıyor. -Halle Berry: Ona henüz dünyaya bile gelmemişken siyah oyuncu Dandridge tarafından yüklenen misyon, 2001 yılında tamamlandı. Oscar kazanan ilk siyah kadın oyuncu olan Berry'nin törende giydiği kıyafet de ''Son 75 Yılın En Gözde Giysisi'' seçildi.



2000'ler

-Jennifer Lopez: Magazin basınını peşinden koşturan Latin güzel, sinema ve müzik dünyasında esen bir fırtına. -Drew Barrymore: ''E.T'' ile sinemaya adım atan Barrymore da tarzı en çok taklit edilen ünlülerden. -Penelope Cruz: İspanya'nın beyazperdeye armağanı olan Cruz, ''Vicky Cristina Barcelona'' filmiyle Oscar kazandı. -Charlize Theron: Güney Afrikalı Oscarlı sarışın güzel, ''Ben yarı yarıya çiftçi kızıyım. Yeri gelince süt sağar, yeri gelince saçımı yapıp topuklu ayakkabılarımı giyerim'' diyor. -Angelina Jolie: Bir başka Oscarlı oyuncu olan Jolie, aynı zamanda Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi. Afrikalı açlardan Irak'taki çocuklara kadar yardım elini uzatan oyuncu, 3'ünü evlat edindiği 6 çocuk sahibi. -Natalie Portman: Ona da, ''Audrey Hepburn'ün 2000'lerdeki temsilcisi'' deniliyor.