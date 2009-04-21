İşte Hollywood’un en çok kazandıran komedyenleri:

Beyazperdede sadece görünmesi bile hayranlarını kahkahaya boğan Sandler, oynadığı filmlerle yapımcıların kasasını en fazla dolduran aktör olduğu için bu unvana sahip oldu.Adam SandlerWill FarrellBen StillerJim CarreyVince VaughnSteve CarellEddie MurphySacha Baron CohenJack BlackRobin Williams