Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Hollywood'un altın değerindeki komedyenlerini açıkladı. Yapımcılara en çok kâr ettiren komedyenler listesinin ilk sırasında Adam Sandler var. İşte en çok kazandıran komedyenler - FOTOGALERİ
Beyazperdede sadece görünmesi bile hayranlarını kahkahaya boğan Sandler, oynadığı filmlerle yapımcıların kasasını en fazla dolduran aktör olduğu için bu unvana sahip oldu. İşte Hollywood’un en çok kazandıran komedyenleri: 1.
Adam Sandler 2.
Will Farrell 3.
Ben Stiller 4.
Jim Carrey 5.
Vince Vaughn 6.
Steve Carell 7.
Eddie Murphy 8.
Sacha Baron Cohen 9.
Jack Black 10.
Robin Williams