T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hollywood’un en çok kazandıran komedyenleri

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Hollywood'un altın değerindeki komedyenlerini açıkladı. İlk sırasında Adam Sandler var.

21 Nisan 2009 03:00

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, Hollywood'un altın değerindeki komedyenlerini açıkladı. Yapımcılara en çok kâr ettiren komedyenler listesinin ilk sırasında Adam Sandler var.

İşte en çok kazandıran komedyenler - FOTOGALERİ

Beyazperdede sadece görünmesi bile hayranlarını kahkahaya boğan Sandler, oynadığı filmlerle yapımcıların kasasını en fazla dolduran aktör olduğu için bu unvana sahip oldu.

İşte Hollywood’un en çok kazandıran komedyenleri:

1. Adam Sandler
2. Will Farrell
3. Ben Stiller
4. Jim Carrey
5. Vince Vaughn
6. Steve Carell
7. Eddie Murphy
8. Sacha Baron Cohen
9. Jack Black
10. Robin Williams

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24