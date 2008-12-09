Hollywood'un en çok kazananları Jolie ve Smith

Will Smith, en çok kazanan aktör

Hollywood Reporter dergisinin resmi rakamlara dayanarak hazırladığı listeye göre, bu yıl kadın oyuncular arasında en çok kazanan isim Angelina Jolie oldu. Jolie, son 3 filminden tam 35 milyon dolar kazandı.Listenin ikincisi “Duplicity” filminden aldığı 15 milyon dolarla Julia Roberts oldu. Geçen senenin birincisi Reese Witherspoon 14 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.En çok kazanan erkek oyuncular sıralamasındaysa, “Hancock” ve “I am legend” filmleriyle ününe ün katan Will Smith birinci oldu. Smith iki filmden tam 25 milyon dolar kazandı.İkinciliğiyse, yıllık 20 milyon dolar kazançla Brad Pitt ve Johnny Depp paylaştı.