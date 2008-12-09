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Kültür-Sanat

Hollywood'un en çok kazananları Jolie ve Smith

Hollywood’un en çok kazanan yıldızları belli oldu: Angelina Jolie ve Will Smith

09 Aralık 2008 02:00

Hollywood’un en çok kazanan yıldızları belli oldu. Kadın oyuncular arasında, son 3 filminde 35 milyon dolar kazanan Angelina Jolie listenin tepesinde. Will Smith ise erkek oyuncular sıralamasında 25 milyon dolarla başı çekiyor. 

Will Smith, en çok kazanan aktör

Hollywood Reporter dergisinin resmi rakamlara dayanarak hazırladığı listeye göre, bu yıl kadın oyuncular arasında en çok kazanan isim Angelina Jolie oldu. Jolie, son 3 filminden tam 35 milyon dolar kazandı.

Listenin ikincisi “Duplicity” filminden aldığı 15 milyon dolarla Julia Roberts oldu. Geçen senenin birincisi Reese Witherspoon 14 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

En çok kazanan erkek oyuncular sıralamasındaysa, “Hancock” ve “I am legend” filmleriyle ününe ün katan Will Smith birinci oldu. Smith iki filmden tam 25 milyon dolar kazandı.

İkinciliğiyse, yıllık 20 milyon dolar kazançla Brad Pitt ve Johnny Depp paylaştı.

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