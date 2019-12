Hollywood'un çizgi romanları

Iron Man, The Incredible Hulk, Wanted ve Dark Knight gibi bu senenin büyük bütçeli çizgi roman uyarlamalarından sonra yenileri sırasını bekliyor. 2009, 2010 ve 2011 yıllarına yayılan bir çizgi roman bolluğu göze çarpıyor. Uyarlamaların çoğunun yapımcılara kâr sağlaması, filmleri seri duruma getirmekle beraber hikâye sıkıntısı çeken ‘Hollywood’ için de çizgi romanları bir nevi hazine hâline getiriyor.



Christopher Nolan’ın Batman Begins’i, Bryan Singer’in ‘X-men’leri, Ang Lee’nin Hulk’u ve Frank Miller, Roberto Rodriguez ortaklığı Sin City gibi filmlerin eleştirel anlamda da başarılı olmasıyla uyarlamalar arasındaki çizgilerin kalınlaşması eleştirmenlerin tespit ettiği bir durum.



Yine de büyük bütçeli filmler arasında en önlerde yer alan çizgi roman uyarlamalarının ortak özelliği gişe de büyük oynamaları. Dark Knight’ın biletlerinin ön satışının rekora koşması bu durumun en son örneği.



İşte gösterim sırasını bekleyen çizgi roman uyarlamaları:



HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY



Mike Mingola’nın bu kırmızı ve boynuzlu kahramanı ikinci defa Guillermo del Toro tarafından anlatılıyor ve yine Del Toro’nun sevdiği oyuncu Ron Perlman tarafından canlandırılıyor. Efsaneler alemi, Dünya’yı yönetmek için insanlığa karşı bir ayaklanma başlatır. Hellboy da onların bu kanlı savaşına, bir yaratıklar ordusuna karşıdır bu sefer. Kuzey Amerika’da gösterime giren filmin Türkiye gösterim tarihi 15 Ağustos 2008.



THE PUNISHER: WAR ZONE



2004 yapımı ‘The Punisher’ın ardından kadrosu tamen değişen filmin yönetmeni Lexi Alexander. Ailesinin öldürülmesi üzerine her türlü suçla savaşan, cezalandırıcıya dönüşen, ilk filmde Thomas Jane’nin oynadığı kahramanı bu sefer Ray Stevenson canlandırıyor. ‘The Punisher: War Zone’un ilk gösterim tarihi 5 Aralık 2008.



THE SPIRIT



Will Eisner’ın yarattığı ‘The Spirit’i uyarlayan kişi çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden Frank Miller. ‘Batman: Year one’, ’300’, ‘Sin City’ gibi önemli eserlerin yaratıcısı Miller, ‘Sin City’i Roberto Rodriguez ile beraber sinemaya da uyarlamıştı. Görsel olarak ‘Sin City’ye benzetilen, Miller’ın bu sefer yönetmen koltuğunda tek başına olduğu filmin oyuncu kadrosunda Gabriel Macht, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Jaime King gibi oyuncular var. Filmin ilk gösterim tarihi 25 Aralık 2008.



WATCHMEN



Daha önce ‘The League of Extraordinary Gentlemen’, ‘From Hell’ gibi eserleri sinemaya uyarlanan Alan Moore’un Hugo Ödüllü grafik romanı, Time dergisinin son 90 yılda yayınlanmış en iyi ingilizce eserler listesinde yer alıyor. Zack Snyder’in yönettiği, aksiyon, fantastik ve korku türlerindeki filmin ilk gösterim tarihi 6 Mart 2009.



X-MEN ORIGINS: WOLVERINE



Stan Lee’nin ünlü karakteri bu sefer yalnız.Daha önce seriye dönüşen ‘X-Men’ filmleriyle beyazperdede vücut bulan Wolverine’in bu filmde de ‘X-Men’ filmlerinde olduğu gibi geçmişi ön planda olacak. Wolverine’i yine Hugh Jackman’in canlandıracağı filmde yapımcıların söylediğine göre büyük sürprizlerle ve yeni mutantlarla karşılaşacağız. Flmin ilk gösterim tarihi 1 Mayıs 2009.



X-MEN ORIGINS: MAGNETO



Wolverine gibi beyazperdede hikayeleri tek başına devam edecek karakterlerden bir diğeri Magneto. Bu yeni ‘yan seri’ olarak görülen filmde Magneto’nun geçmişi anlatılacak.’Dark City’, ‘Batman Begins’ ve Dark Knight’ gibi filmlerin senaristi ‘The Invisible’, ‘Blade: Trinity’ filmlerinin yönetmeni David S. Goyer’in yönettiği filmin ilk gösterim tarihi belli değil ama 2009 yılında gösterime gireceği kesinleşti.



TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN



2007’de izlediğimiz bu büyük bütçeli filmin ikincisi için eller çabuk tutuldu.İlk filmde olduğu gibi yine Michael Bay’in yönetmenliğini üstlendiği ikinci filmin senaristliğini Alex Kurtzman ve Roberto Orci yapıyor. Megan Fox, Shia LaBeouf, Rainn Wilson, Josh Duhamel, John Turturro başrolünde olduğu ikinci ‘Transformers’ın Los Angeles çekimleri bitti.2009’da gösteriem girecek olan filmin ilk gösterim tarihi belli değil.



SIN CITY 2



Şimdiden uyarlandığı grafik roman kadar kültleşen filmin 2’incisi ve 3’üncüsü için geri sayım başladı.Yine Frank Miller ve Robert Rodriguez’in beraber yönettiği filmin oyuncusu kadrosu ilk filmin kadrosunu korumakla beraber ilkinden daha da zengin.2009’da gösterime girmesi kesinleşen filmin ardından 2010 yılında ‘Sin City 3’ü izleyebileceğiz.



VE DİĞERLERİ



Wonder Women, Flash, Justice League, Iron Man 2 , Spider-Man 4, Captain America, The Avengers gibi yapımlar ileriki yıllarda gösterime girecek çizgi roman uyarlamalarından sadece bir kısmı.