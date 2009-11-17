Hollywood'dan kriz önlemleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan global ekonomik kriz herkesi olduğu gibi Hollywood ünlülerini de etkiledi. Beyazperdeden ve sahnelerde sıkça karşılaştığımız ünlüler bu süreçte hangi harcamalarından fedakarlık ettikleri sorusunu yanıtladı.



Kestikleri şey, porno ya da deniz mahsülleri. Ama bu da onlar için büyük değişiklik sayılır. Hollywood ünlüleri, ekonomik krizde nelerden fedakarlık ettikleri sorusunu yanıtladı.



MARIAH CAREY



Deniz mahsülleri. Yüksek iyodin seviyesi yüzünden bünyeme zarar veriyor.



BRAD PITT



Golf kulüpleri. Bir de uyuşturucuya asla para harcamam. Çünkü tek bir gerçek var: Uyuşturucuyu ya bırakırsın, ya da ölürsün.



REESE WITHERSPOON



Pahalı elbiseler. Bir keresinde Chanel ödül töreninde giymem için bir elbise hediye etmişti. Daha sonra Kristen Dunst’ın aynı elbiseyi üç yıl önce giydiğini öğrendim. Bir elbiseye binlerce dolar harcamak çok saçma.



MARY-KATE OLSEN



Kardeşim Ashley gibi giyinmek. Bu ikimizin de hoşlanmadığı bir şey. Her zaman farklı giyiniriz. Ashley kıyafetlere hep benden daha meraklı oldu.



LEONARDO DI CAPRIO



Pornografi. Porno çok zararlı bir şey bence. İnsanların anlayabildiğinden çok daha fazla hatta. O tür şeyleri izlemekten hoşlanmıyorum. Sonunda, tek bir insanla beraber olabilme yeteneğinizi etkiliyor.



HEIDI KLUM



Parayı niceliğe değil, niteliğe harcamak gerektiğini düşünüyorum. Mesela iyi kalite iç çamaşırı gibi. Ucuz pamuklu külotlar seksi hissetmenizi sağlamaz.



KATE WINSLET



Galalara gittiğimde ödünç Fred Leighton mücevher kullanıyorum. Hiçbiri benim değil. Gece sona erdiğinde hepsini geri veriyorum. Kendim asla böyle şeylere para harcayamam. Bakması gereken çocukları olan, çalışan bir anneyim. Üstelik, benim düşünce tarzıma uymuyor.



SARAH JESSICA PARKER



Teknolojik aletler yalnızca sağlak insanlar için üretiliyor. Solak olmamdan dolayı, kendime uygun bir şey bulamıyorum. O yüzden de satın almıyorum.



OWEN WILSON



Kumar. Las Vegas’a hayran olduğumu söyleyemeyeceğim. Geçen sefer arkadaşlarımla gittiğimizde bir sürü para kaybettik. İyi bir kumarbaz sayılmam.



MERYL STREEP



Plaj tatilleri. Hiçbir zaman mayoma kaçan kum tanelerinden hoşlanmadım.



VINCE VAUGHN



Pahalı restoranlar. Genellikle ucuz bira olan, hesaplı mönüler sunan yerleri tercih ediyorum. Bir de uyuşturucuya para harcamam. Hiç kullanmadım. Katolik bir aileden geldim. Böyle şeylere dehşet duyarak büyüdüm.



KATHERINE HEIGL



Şöminelerde kullanılan taklit ağaç kütükleri. Annem sonrasında şömineyi temizlemek gerekmediği için onları çok seviyor. Ama keyfi de, kokusu da aynı olmuyor.



JENNIFER ANISTON



Joan Rivers’ı izlemek için bilet almam. Ondan da, kızı Melissa’dan da uzak duruyorum.