Hollywood’da yeni bir skandal daha: ünlü yapımcı Brett Ratner tecavüzle suçlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Kasım (DHA) – Ünlü yapımcı Harvey Weinstein ve oyuncu Kevin Spacey ile gündemden inmeyen cinsel taciz skandalları Brett Ratner’in altı kadın tarafından cinsel taciz ve görevi kötüye kullanmakla suçlamasıyla devam ediyor.

Endeavor kast ajansında çalışmış olan Melanie Kohler, Rush Hour’ın yapımcısının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kohler paylaşımında “Utandım, aşağılandım ve keşke geriye dönüp olanları unutabilsem. Ama hepimiz bunu yaptıkça tacizler olmaya devam ediyor. Ortaya çıkmalıyız. Bret Ratner bana tecavüz etti. İsmini söylüyorum. Çünkü en azından artık aynaya baktığımda karşımda bir korkak ve ikiyüzlü görmeyeceğim” yazdı.

Bu iddianın dışında yine film sektöründen Natasha Henstridge ve beş kadın Rush Hour, X-Men: Tha Last Stand, The Revenant ve Horrible Bosses gibi ünlü gişe filmlerinin yapımcısı Brett Ratner’in kendilerini taciz ettiğini iddia ediyor.

Çarşamba günü Warner Bros Ratner ile tüm bağları kopardıklarını açıklarken, Ratner ise yaptığı açıklamada tüm Warner Bros bağlantılı faaliyetlerden kendisi bireysel olarak ayrılmayı seçtiğini yazdı.

Henstridge’in iddiasına göre Brett Ratner 20’li yaşlarındayken kendisini yapımcının evindeki bir film akşamının ardından oral sekse zorladı. O dönemde 19 yaşında bir model olan Henstridge, evden ayrılmak istediği halde Ratner’in kapıya giden yolda Henstridge’i durdurarak fiziksel olarak zorladığını söylüyor.

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