Hollywood'da taciz skandalları durmuyor: Dustin Hoffman’a da taciz suçlaması

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan Hollywood’taki tecavüz ve taciz suçlamalarına aktör Kevin Spacey’den sonra bir yenisi daha eklendi. Yazar Anna Graham Hunter oldu. 80 yaşındaki Oscarlı sinema oyuncusu Dustin Hoffman’ın kendisini taciz ettiğini söyledi.

Reha Erus'un CNN Türk'te yer alan haberine göre, Anna Graham Hunter, Hollywood Reporter dergisindeki köşe yazısında 1985 yılında 17 yaşında “Deatlh of a Salesman” filminin setinde stajyerlik yaparken başrol oyuncusu Dustin Hoffman’ın tacizine uğradığını iddia etti.

Hunter, Hoffman'ın kendisini arabasına eşlik ederken dört kez poposunu kavramaya çalıştığını ve dokunduğunu, her defasında eline vurarak tepki gösterdiğini ayrıca 'Domuzsun' diye bağırdığını aktardı. Hunter bu olayı yazdığı hatıra defterini daha sonra ablasına gönderdiğini de belirtti.

Dustin Hoffman ise bu yazının Hollywood Reporter’de yayınlanması üzerine yazılı bir açıklama yaparak genelde kadınlara fazlasıyla saygısı olduğunu istenmedik bir olaya neden olduğu için çok üzüldüğünü belirterek “Aslında onu zor duruma soktuğum için özür dilerim. Ama ben aslında böyle biri değilim. Bu benim gerçek yüzümü yansıtan bir hareket değil ve tekrar özür dilerim” değerlendirmesinde bulundu.