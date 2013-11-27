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Kültür-Sanat

Hollywood'da oyuncu hayvanlar can derdinde

Birçok Hollywood filminde hayvanlar susuzluk ve yorgunluk gibi nedenlerden ölüyor

27 Kasım 2013 21:05

 

“Bu filmde hiçbir hayvana zarar verilmemiştir” ibaresi bulunan birçok Hollywood yapımındaki hayvanların öldüğü veya yaralandığı ortaya çıktı. Hollywood Reporter dergisinin ortaya çıkardığı skandalın baş aktörlerinden biri ise ‘The American Humane Association’ (AHA) adlı kuruluş. AHA, söz konusu ibarenin yer almasına izin veren kurum. Skandal da derginin ele geçirdiği bir e-postayla ortaya çıktı.

 

Son anda kurtuldu

 

“Pi’nin Yaşamı” filminde yer alan kaplanın güvenliğinden sorumlu AHA yetkilisi Gina Johnson, iş arkadaşına gönderdiği e-postada, “Geçen hafta az daha King’i (filmdeki kaplan) bir su tankında öldürüyorduk. Bundan kimseye bahsetme!” ifadesini kullandı. Johnson kaplanın son anda iple çekilerek kurtarıldığını anlattı. Kadının, filmin yapımcılarından biriyle ilişkide olduğu da iddia edildi.

 

Yorgunluktan ölüyorlar

 

‘Hobbit’ filmi çekilirken de 27 hayvan öldü. Ölen hayvanlar arasında susuzluktan ve yorgunluktan yaşamını yitiren koyun ve keçiler bulunuyor. Hollywood Reporter’a konuşan hayvan eğitmeni John Smythe, durumu AHA’ya bildirdiğini anlattı. Steven Spielberg’ün çektiği War Horse (Savaş Atı) adlı film ve HBO kanalında yayınlanan ‘Luck’ adlı dizideki bazı atların da öldüğü biliniyor.

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