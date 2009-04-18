T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Hollywood'da mutlu son!

Hollywood oyuncularıyla yapımcılar, 9 aylık çıkmazı aştı ve geçici de olsa bir anlaşmaya vardı.

18 Nisan 2009 03:00

Hollywood oyuncularıyla yapımcılar, 9 aylık çıkmazı aştı ve geçici de olsa bir anlaşmaya vardı.

Oyuncuların bağlı bulunduğu sendika Screen Actors Guild (SAG) ile yapımcıların bağlı bulunduğu sinema ve televizyon yapımcıları ittifakı (AMPTP) tarafından yapılan ortak açıklamada, geçici bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

ABD'deki sinema ve televizyon oyuncularının çalışma koşullarını belirleyen sözleşmenin geçerliliği 30 Haziran 2008 tarihinde sona ermişti. Yeni bir sözleşme yapılamadığından oyuncular 9 aydır bir önceki metinde yer alan koşullarda çalışmaya devam etmişti.

AMPTP ve SAG'ın ortak açıklamasında, tarafların geçici kolektif bir anlaşma konusunda uzlaşmaya vardığının dışında ayrıntı yer almadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24