Hollywood'da mutlu son!

Hollywood oyuncularıyla yapımcılar, 9 aylık çıkmazı aştı ve geçici de olsa bir anlaşmaya vardı.



Oyuncuların bağlı bulunduğu sendika Screen Actors Guild (SAG) ile yapımcıların bağlı bulunduğu sinema ve televizyon yapımcıları ittifakı (AMPTP) tarafından yapılan ortak açıklamada, geçici bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.



ABD'deki sinema ve televizyon oyuncularının çalışma koşullarını belirleyen sözleşmenin geçerliliği 30 Haziran 2008 tarihinde sona ermişti. Yeni bir sözleşme yapılamadığından oyuncular 9 aydır bir önceki metinde yer alan koşullarda çalışmaya devam etmişti.



AMPTP ve SAG'ın ortak açıklamasında, tarafların geçici kolektif bir anlaşma konusunda uzlaşmaya vardığının dışında ayrıntı yer almadı.



