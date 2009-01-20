ABD'li bir basketbolcu tarafından küçük yaşta Türkiye'den ABD'ye götürüldükten sonra uluslararası tanınan bir yapımcı olan Kevin Corchiani (Kenan Demir), çok daha büyük projelere imza atmayı hedefliyor.



Memleketi Tokat'ta, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen bir söyleşiye katılan Corchiani, söyleşinin ardından ''Çırak'' adlı kitabını imzaladı.



Corchiani, Tokat'tan Hollywood'a uzanan hayat hikayesinin ABD'li bir basketbolcu sayesinde gerçekleştiğini söyledi.



Türkiye'de forma giyen ABD'li basketbolcu Chris Corchiani'nin kendisini 11 yaşındayken ABD'ye götürdüğünü ve burada okuttuğunu anlatan Kevin Corchiani, ''Ben hedeflerime ulaşmak için çok çalıştım. Sinema benim tutkundu, çalıştım ve başardım'' dedi.



Çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Corchiani, ''Tokat ve Niksar'dan bana olumlu tepki var. Niksarlılar gururlu. Onların içinden bilinen, tanınan bir Türk, uluslararası tanınan bir yapımcı çıktı. Köydeki insanlar benimle gurur duyuyor. Hem Niksar'a, hem Tokat'a ve hem de Türkiye'ye faydalı işler yapacağım'' diye konuştu.



Hollywood'da film çeken ilk Türk genci



Hollywood'da film çeken ilk Türk genci olduğunu da ifade eden ''Meleğin Sırları'' adlı filmin yapımcısı Kevin Corchiani, şöyle dedi:



''İleride daha büyük projelere imza atacağız. Hollywood'da film çekmeye devam edeceğim. Tokatlı olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah Tokat için güzel şeyler yapacağım. İnsanlara vermek istediğim mesaj var; Gençlere sahip çıkın, önlerini açın, onlara destek verin. Çünkü geleceğiniz onlar. İleride kurduğum hayalleri yerine getirmek için Amerika'ya geri dönüyorum.''



Niksar'da yaşayan anne ve babasının, Amerika'ya gideceği için üzüntülü olduğunu da dile getiren Kevin Corchiani, şöyle devam etti:



''Annem ve babam benimle gurur duyuyorlar. Çocuklarının belli bir yere geldiğini görmek onlara mutluluk veriyor'' dedi.



Daha büyük projeleri olduğunu kaydeden Corchiani, ''Yapamayacağım hiçbir şey yok. İleride daha güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. Beni ileride politika içinde görebilirsiniz'' diye konuştu.

