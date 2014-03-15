Hollywood’da erkek egemenliği



Kaliforniya Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, Hollywood filmlerinde kadın oyuncuların çok az temsil edildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, geçen yıl en başarılı 100 Hollywood filmindeki başrol oyuncularının sadece yüzde 15 kadarı kadın oyunculardan oluşuyordu. Toplamda ise repliği olan oyuncuların üçte birini kadınlar oluşturuyordu.

Araştırmanın yazarı Martha Lauzen, bu rakamların geçen 10 yıl içinde büyük bir değişiklik kaydetmediğini belirtti. Lauzen, ”Kadın karakterler çok az temsil ediliyor“ ifadelerini kullandı.

İncelenen filmlerden sadece yüzde 13’ünde kadın ve erkek oyuncuların eşit derecede temsil edildiği ya da daha fazla kadın oyuncunun yer aldığı belirtildi. 2003 ve 2011 yıllarında da benzer bir araştırma yapan Lauzen, son araştırması için 2013 yılının en başarılı 100 filmindeki 2 bin 300 rolü analiz etti.