Hollywood’da bir taciz skandalı daha: Oscara aday yönetmen 38 kadını taciz etmekle suçlanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Hollywood’u sallayan Harvey Weinstein skandalının ardından şimdi de Oscar’a aday yönetmen ve senarist James Toback, 38 farklı kadını taciz ve tecavüzle suçlanıyor.

1992 yılında Bugsy filminin senaristi olarak Oscar’a aday olan ve bugün 72 yaşında olan Toback, 1980’lerden bugüne birçok taciz ve tecavüzle suçlanıyor. Ünlü yönetmen suçlamaları redderek kendisine yöneltilen bu suçları işlemesinin ‘biyolojik olarak imkânsız’ olduğunu iddia ediyor.

Şikayetçi kadınların büyük bir çoğunluğu hem yapımcı hem de senarist olan Toback’ın çirkin taleplerini yerine getirdikleri takdirde kendilerini yıldız yapacağı vaadiyle kandırdığını söylüyor.

Toback’ın temsilcisi tüm suçlamaları inkar ettiklerini açıkladı.

Los Angeles Times’da yer alan habere göre kadınlar cesurca ortaya çıkarak ünlü yapımcı ve yönetmenin kendilerini zorla otel odasına götürdüğünü ve taciz ettiğini iddia ediyor. (Fotoğraflı)