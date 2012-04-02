Yılın bombası Yavuz Bingöl’den geldi. Sanatçı, dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün yeni filmi “Şehit”te rol alacak!

Hürriyet'in haberine göre, Türk oyuncuların hayalini süsleyen Hollywood’a sürpriz bir isim gidiyor; Yavuz Bingöl... Şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yapan ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren Bingöl, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Üç Maymun” filmindeki performansıyla dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün de dikkatini çekti. Spielberg, yeni filminde rol alması için sanatçıya teklif götürdü.

Steven Spielberg’ün ünlü aktör Tom Hanks’le hayata geçireceği “Şehit” adlı film projesi, bir Filistin-İsrail hikâyesini beyazperdeye taşıyacak. Yavuz Bingöl, filmde Filistin’de şehit düşen bir adamı canlandıracak. Spielberg’le masaya oturmaya hazırlanan ve yakın çevresine “Başıma büyük bir talih kuşu kondu” diyen Bingöl, şimdilerde heyecanla projenin hayata geçmesini bekliyor.

Yavuz Bingöl’ün Hatice Aslan’la başrolü paylaştığı “Üç Maymun”, Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’a “En İyi Yönetmen” ödülünü getirdi.



