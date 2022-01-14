Hollywood yıldızlarından Emma Watson'ın Filistin paylaşımına destek

Oyuncu Emma Watson'ın Filistin paylaşımı Hollywood'un çok sayıda ünlü isminden destek gördü.

The Guardian'da yer alan habere göre, BM iyi niyet elçisi Emma Watson geçen hafta Instagram hesabında, Bad Activist Collevtive isimli Filistin yanlısı aktivistlerin "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma yer verdi. Watson'ın paylaşamına "anti-semitik" diye tepki gösterenler oldu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Gilad Erdan, Watson'a tepki göstererek "Kurgu, Harry Potter'da işe yarıyor olabilir ancak gerçek hayatta işe yaramaz. Eğer yarasaydı, büyücü dünyasındaki sihir, Hamas'ın ve ona destek olan Filistin Yönetimi'nin şeytanlıklarını yok ederdi" dedi.

Tepkiler üzerine Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi, Charles Dance gibi çok sayıda oyuncu, Filistin'e destek konusunda Emma Watson'ın yanında olduklarını söyledi.

TIKLAYIN - BM iyi niyet elçisi Emma Watson'dan Filistin paylaşımı: Dayanışma bir eylemdir

Ortak açıklamada, anti-semitizm, İslamafobi gibi her tür ayrımcılığa karşı oldukları da vurgulandı.