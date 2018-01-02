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Dünya
Deutsche Welle

Hollywood yıldızlarından cinsel tacize karşı inisiyatif

ABD'de aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 300'den fazla kadın cinsel şiddet ve tacize karşı "Time's Up" inisiyatifini başlattı.

02 Ocak 2018 20:35

ABD'de 300'den fazla oyuncu, yönetmen, senarist ve eğlence sektöründen kadın işyerinde cinsel şiddet ve tacize karşı bir inisiyatif başlattı. "Time's Up" (Süre doldu) adlı inisiyatif için Amerikan New York Times ve İspanyol La Opinion gazetelerinde açık bir mektup kaleme alan kadınlar, sadece Hollywood'da değil, ücretlendirmenin kötü olduğu başka sektörlerde de kadınlara yönelik cinsel şiddet ve taciz vakalarında saldırganlar ve işverenlerin cezasız kalmasının artık son bulmasını talep etti.

Söz konusu inisiyatif işyerinde cinsel tacize uğrayan kadınlar ve erkekler için bir hukuki yardım fonu oluşturulmasını planlıyor. Bu fon için planlanan 15 milyon doların 13 milyon 400 bin doları toplanmış durumda.

Cinsel şiddet ve tacize karşı başlatılan yeni inisiyatifin imzacıları yönetim kademesinde daha fazla kadının olması gerektiğini ve kadınlarla erkeklerin eşit maaş alması gerektiğini de vurguluyor. İnisiyatif önümüzdeki pazar günü düzenlenecek Golden Globe (Altın Küre) ödül törenine katılacak kadınlara cinsiyetler arasındaki adaleti savunmak ve ırkçılık karşıtı mesaj vermek amacıyla siyah giyinme çağrısında da bulundu.

Aralarında kimler var?

Time's Up inisiyatifinin imzacıları arasında ünlü oyuncu Cate Blanchett, Natalie Portman, Meryl Streep ile Amerikan film şirketi Universal Pictures'ın Yönetim Kurulu Başkanı Donna Langley ile feminist yazar Gloria Steinem de bulunuyor.

Hollywood'da geçen yıl ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'ın cinsel tacizine uğrayan kadınların hikayelerini anlatmalarıyla önemli bir skandal patlak vermişti. Weinstein'ın Ekim ayında cinsel tacizle suçlanmasının ardından başta eğlence dünyası başta olmak üzere birçok sektörde benzer istismar suçlamaları dile getirilmişti.

Meryl Streep, Judi Dench, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ve Selma Hayek gibi birçok Hollywood yıldızının kariyerleri boyunca benzer tacizlerle karşılaştıklarını açıklamaları ile birlikte konu ABD'den dünya geneline yayılmış ve sosyal medyada #metoo (ben de) etiketi ile birçok kadın, hayatları boyunca uğradıkları cinsel taciz ve şiddet vakalarını dile getirmişti.

AFP, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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