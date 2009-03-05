Hollywood yıldızları botoksa savaş açtı

Jennifer Aniston fotoğrafları - FOTOGALERİ

Courtney Cox fotoğrafları - FOTOGALERİ

Yaptırdım ve nefret ettim



Tanınmış oyuncular Jennifer Aniston ve Courteney Cox, botoks yaptırmaktan pişman olduklarını ve bir oyuncunun asla bu işlemi yaptırmaması gerektiğini söyledi.İnternetteki "wenn" sitesinde yer alan habere göre, 40 yaşına giren ünlü oyuncu Aniston, botoks yaptırdığını ancak memnun kalmadığını itiraf etti.Bu tür işlemlerin güzellik için yapıldığını ancak sonuçlarının "rahatsız edici" olduğunu ifade eden Jennifer Aniston, "Ben bir kez botoks yaptırdım ve sonuçları benim için hiç de iyi olmadı. Sanki kafamda bir ağırlık varmış gibi hissettim" dedi.Botoks yaptıran diğer kadınları da incelediğini ve hepsinin aynı görüntüye sahip olduklarını gördüğünü anlatan ünlü oyuncu, bu nedenle kimin botoks yaptırdığını hemen anlayabildiğini söyledi.Bir daha botoks yaptırmayı düşünmediğini dile getiren Aniston, "Bence bu işlem kadınları daha da yaşlı gösteriyor. Yüzlerindeki sıcaklık ortadan kalkıyor. Bu kadınları görüyorsunuz, genç olmadıklarını biliyorsunuz. Ama kaç yaşında olduklarını tahmin etmeniz de zorlaşıyor. Bu da beni durduran şey oldu" sözleriyle botokstan vazgeçmesinin nedenlerini sıraladı.Jennifer Aniston'ın "Friends" dizisinde rol arkadaşı olan ve özel hayatlarında samimi bir dostluk sürdüren Courteney Cox da onun gibi botoks karşıtları arasında yer alıyor.Botoksun kişinin yüzündeki "kızgın ifadeyi" yok ettiğini düşündüğünden doktorun kapısını çaldığını anlatan 45 yaşındaki Cox, çok hevesle yaptırdığı botokstan istediği sonucu alamadığını söyledi.Bir oyuncunun yüzünün her yerini oynatmasının ve mimiklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan sanatçı, botoks yaptıranların alınlarının dümdüz olduğunu ve kaşlarını oynatamadıklarını, bunun da bir oyuncu için uygun olmadığını ifade etti. Cox, "Botoks yaptırdım ve itiraf ediyorum ki nefret ettim" dedi.Eşi oyuncu David Arquette'in de "doğal yaşlanmayı" sevdiğini ve kendisini öyle beğendiğini dile getiren Courteney Cox, bundan sonra herhangi bir estetik operasyona başvurmamayı tercih ettiğini belirtti.Sinema dünyasının usta oyuncularından 47 yaşındaki Julianne Moore de estetik operasyonlara karşıtlığıyla tanınıyor.Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Moore, "Kadınların neden botoks yaptırdıklarını anlayamıyorum. Bu işlem kimseyi gençleştirmiyor. Asla 25 yaşında görünmeniz mümkün değil" dedi.