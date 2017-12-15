Hollywood yıldızı yemeğe davet ettiği 14 arkadaşına çantalar içinde 1'er milyon dolar hediye etti

Film sektöründe adını herkese duyurmuş başarılı yönetmen ve oyuncu George Clooney, üne kavuştuğunda arkadaşlarına sırtını dönmedi. Adını her yaştan insanın bildiği yıldızın en yakın arkadaşı Rande Gerber, Clooney'in yemeğe davet ettiği 14 arkadaşına özel tasarım çantalar içinde 1'er milyon dolar hediye ettiğini ve bu paranı vergisini de ödediğini açıkladı.

NTV'nin haberine göre, yer aldığı projelerle Türkiye'de de yakından takip edilen oyuncu George Clooney'nin gençlik yıllarında birlikte olduğu arkadaşlarına 14 milyon dolarlık hediye verdiği ortaya çıktı.Gençlik yıllarında kendisine çok yardımları dokunan ve dostluk ettiği 14 erkek arkadaşını 2013 yılının Eylül ayında evine yemeğe davet eden Clooney onlara hayatlarının sürprizini yaptı.

Yemek masasının etrafına yerleştirilmiş 14 sandalyenin üzerine özel tasarım çantalar koyan George Clooney bu çantaların içine 1 milyon dolarlık çekler koydu.

56 yaşındaki aktörün ortağı ve yakın arkadaşının bir dergiye yıllar sonra verdiği bir röportajla ortaya çıkan bu pahalı jest, Clooney’nin dostluğa ve arkadaşlarına ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

Arkadaşlarına yaptığı konuşmada Clooney şunları söylemiş:

Dinleyin, sizlerin benim için ne ifade ettiğinizi ve hayatımda ne kadar çok şey ifade ettiğinizi bilmenizi isterim. Los Angeles’a geldiğimde kanepenizde uyudum, hayatımda sizleri tanıdığım için çok şanslıyım… Şimdiye kadar sizinle kurduğum dostluğa benzer bir dostluk yaşamadım, bu yüzden benim için çok önemli oldunuz ve hepimiz birlikteyken bu dostluğumuzun göstergesi olarak sizlere bir armağanım olacak. Şimdi çantaları açmanızı istiyorum 56 yaşındaki aktör arkadaşlarına verdiği paraların vergisini de ödeyerek ellerine tam olarak 1 milyon dolar geçmesini sağladı. Aralarında durumları iyi olanların bu hediyeyi iade etme isteklerini de reddeden Clooney yaptığı pahalı jestle arkadaşlarını adeta şok etti.