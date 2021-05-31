Hollywood yıldızı Seagal, Rusya'da Kremlin yanlısı partiye üye oldu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Hollywood yıldızı Steven Seagal, Kremlin yanlısı bir partiye katıldı.

Parti tarafından paylaşılan videoda Seagal'a "Adil Bir Rusya-Vatanseverler-Gerçek İçin" ittifakının üye kartının verildiği görüldü. İttifak, Putin'i destekleyen 3 solcu partinin birleşmesiyle oluşmuştu.

2016'dan bu yana Rusya vatandaşı olan Seagal kabul konuşmasında, çevreyi kirleten şirketlerin üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi.

Seagal, "İnsanları tutuklamayıp sadece para cezası veriyoruz. İnsanlar çevreyi kirleterek elde ettiği ürünlerden verdiğimiz cezaya kıyasla çok daha fazla para kazanıyor" dedi.

Parti, Rusya'nın alt meclisinin bir bölümünü kontrol ediyor ve eylül ayında yapılacak parlamento seçimlerine katılmayı planlıyor.

Dövüş sanatları yetenekleriyle tanınan Seagal, birçok aksiyon filminde rol almıştı. Dövüş sanatlarına hayranlığıyla bilinen Putin, 2016'da Seagal'a vatandaşlık teklif etmişti.

Seagal Mayıs ayının başında Venezuela'yı Putin'in temsilcisi olarak ziyaret etmişti.