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Hollywood yıldızı Kirk Douglas, 50 milyon dolarlık mirasını yardım kuruluşlarına bırakmış

Kirk Douglas, 5 Şubat’ta 103 yaşındayken hayatını kaybetmişti

24 Şubat 2020 16:37

103 yaşında hayatını kaybeden Hollywood yıldızı Kirk Douglas'ın 61 milyon dolarlık servetinin büyük kısmını bağışladığı öğrenildi.

Geçen haftalarda hayatını kaybeden aktör Kirk Douglas’ın vasiyeti ortaya çıktı. Yaklaşık 61 milyon dolarlık servete sahip olduğu belirtilen ünlü oyuncunun, bunun büyük miktarını yardım kuruluşlarına bıraktı. 

Buna göre Kirk Douglas, St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, California Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na 50 milyon dolar bıraktı.

Kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi Anne Douglas (100) ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas’ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği düşünülüyor.

Michael Douglas’ın da hâlihazırda 300 milyon dolarlık servetin sahibi olduğu belirtiliyor. 

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