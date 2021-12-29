Hollywood yıldızı Hugh Jackman, Koronavirüs'e yakalandı

Hollywood'un ünlü yıldızı Hugh Jackman, sosyal medya hesabından Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Jackman, Instagram’da paylaştığı videoda, “Bu sabah Kovid testimin pozitif çıktığını benden duymanızı istedim. Semptomlarım soğuk algınlığı gibi: Boğazım kaşınıyor ve biraz burun akıntım var ama iyiyim. Daha iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve temize çıkar çıkmaz sahneye geri döneceğim” dedi.

Jackman’ın videosunu yayınlamasından kısa bir süre sonra, Broadway’deki Winter Garden Theatre’da “The Music Man”in iptal edildiği de duyuruldu. Biletlerin iade edilebileceği gibi değiştirilebileceği de belirtildi ve Jackman’ın 6 Ocak’ta gösteriye geri döneceği söylendi.