Hollywood yıldızı Hoffman'ın ölümünün perde arkasında neler var?

Capote filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülünü kucaklayan Philip Seymour Hoffman, New York'taki dairesinde ölü bulundu. Cansız bedeni, oyun yazarı olan yakın arkadaşı David Bar Katz tarafından bulunan Hoffman, 46 yaşındaydı. Polis ünlü aktörün ölüm nedeni hakkında kesin bir açıklama yapmadı. Ancak tmz.com'un iddiasına göre Hoffman'ın cansız bedeni bulunduğunda aktörün kolunda hala bir şırınga vardı. Bu da aktörün aşırı dozda uyuşturucu yüzünden öldüğü iddialarını güçlendiriyor.

Yakınlarının ifadesine göre Hoffman, son aylarda zor bir dönemden geçiyordu. Uzun süredir birlikte olduğu, üç çocuğunun annesi Mimi O'Donnell'dan kısa bir süre önce ayrılan aktör, son nefesini verdiği Manhattan'daki daireye taşınmıştı. Hoffman'ın yeni taşındığı bu apartman dairesi bir süre öncesine kadar Mimi O'Donnell ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı evden üç blok uzakta bulunuyor.

Bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Mimi O'Donnell, Hoffman'ın her hafta sonu olduğu gibi çocukları almaya gelmemesi üzerine arkadaşı David Bar Katz'ı arayarak Hoffman'ı kontrol etmesini istedi. Katz ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Hoffman'ın evine gitti. Hoffman'ın evine giren çift, aktörün cansız bedeniyle karşılaştı.

ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Philip Seymour Hoffman'ın cansız bedeni arkadaşı tarafından bulunduğunda banyoda yerde yatıyordu ve kolunda da şırınga vardı.

Hoffman'ın geçtiğimiz sonbaharda yollarını ayırdığı ileri sürülen uzun süreli sevgilisi Mimi O'Donnell'ın ölüm haberini alınca yıkıldığı ve umutsuzca çığlık attığı da basında yer alan iddialardan.

O'Donnell, daha sonra gözyaşları içinde Hoffman'ın evine girerken görüntülendi. Eski sevgilisinin son nefesini verdiği banyoya girmesi ise polisler tarafından engellendi. 23 Temmuz 1967'de dünyaya gelen Philip Seymour Hoffman, 1989’da New York University's Tisch School of the Arts’tan güzel sanatlar dalında diploma aldı. Uyuşturucu bağımlılığı daha o dönemde hayatını etkilemeye başlamıştı. Mezuniyet sonrası içki ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden tedavi gördü.

Kamera karşısındaki kariyerine 1990 yılında Law &Order dizisiyle başladı. Birkaç yapımda daha rol aldıktan sonra Al Pacino’yla Scent Of A Woman’da (Kadın Kokusu) oynadı. Bu filmdeki küçük rolü onun tanınmasını sağladı. Aktör, yeteneğini yardımcı rollerde sergilediği performans ve zor karakterleri canlandırmadaki başarısıyla gösterdi. Çektikleri bağımsız filmlerle ünlenen usta yönetmenler Paul Thomas Anderson, Coen Kardeşler Cameron Crowe, Spike Lee, David Mamet, Robert Benton, Todd Solondz ve Anthony Minghella’la ile çalışma fırsatı bulan ünlü oyuncu, özellikle Paul Thomas Anderson’ın favori oyuncularından biri oldu.

When A Man Loves A Woman, Twister, The Big Lebowski, Patch Adams, Flawless, The Talented Mr. Ripley ve Almost Famous filmlerde rol aldı. 1999 yılında Arabia We'd All Be Kings filminde oynarken tanıştığı kostüm tasarımcısı Mimi O'Donnell’la birlikte olmaya başladı. Amerika’daki 2000 yılı başkanlık seçimleriyle ilgili olarak çekilen “Last Party 2000 “ belgeselinde rol alan ünlü aktör, kariyerinde gösterdiği tutarlılıkla filmografisine yeni filmler eklemeye devam etti. Ancak daha çok yardımcı rolleri canlandıran Hoffman, en sonunda 2002’de başrolde oynayacağı Love Liza’da kamera önüne geçti. Filmin senaryosu erkek kardeşi Gordy Hoffman’a aitti.

Yine 2002’de Anthony Hopkins’in başrolünde oynadığı Hannibal Lecter karakterini perdeye üçüncü kez taşıyan, serinin son filmi Red Dragon ve Spike Lee yönetimindeki 25th Hour’da oynadı. 2003’te rol aldığı Owning Mahowny filmi başrolde oynadığı ikinci filmdi. Nicole Kidman ve Jude Law’un başrollerini paylaştıkları Cold Mountain ve Along Came Polly gibi yüksek gişeli filmlerinden sonra Philip Seymour Hoffman’a Oscar kazandıran Capote geldi. Capote, Hoffman'a en iyi erkek oyuncu dalında kazandırdığı akademi ödülü dışında, tüm dünyada farklı festivallerden toplam 42 ödül aldı. Hoffman'ın Mimi O'Donnel ile ilişkisinden Cooper (10) Tallulah (7) ve Willa (5) adında üç çocuğu var. Hoffman'ın ölüm haberini alan ayrıldığı sevgilisi Mimi O'Donnell, aktörün evine koştu.