Hollywood yazısı otel oluyor

T24 - Danimarkalı mimar 'HOLLYWOOD' yazısını otel yapmak için kolları sıvadı. Projeyle harflerin boyutu iki katına çıkarılacak, içlerine 308 oda inşa edilecek.







Los Angeles'ın tepesinde 'Cahuenga Peak' isimli bölgede yer alan ünlü 'HOLLYWOOD' yazısı çok yakında 5 yıldızlı lüks bir otele dönüşebilir. Hollywood severlerin projeye ilişken düşünceleri çok olumlu olmasa da, otel özellikle ABD'nin ekonomik açıdan en kötü durumdaki ekonomilerinin başında gelen Kaliforniya için can simidi olabilir. Danimarkalı mimar Christian Bay-Jorgensen'in projesinin satır başları şunlar:

- Şu an itibarıyla her biri 14 metre yüksekliğinde bulunan harfler kaldırılarak yerlerine yaklaşık 30 metrelik yeni harfler yerleştirilecek.

- Proje kapsamındaki toplam 308 oda bu harflerin içine inşa edilecek ve her biri Los Angeles manzarasına sahip olacak.

- Harflerin üzerinde ise ortak kullanım alanları yapılarak, bu bölge manzarayı izlemek isteyenler için teras olarak tasarlanacak.

- Oteldeki eğlence mekanları ise odaların manzarasını kapatmaması için arka bölüme inşa edilecek.





Hefner, 900 bin $ bağışla kurtardı



Yazının yer aldığı bölgeyle ilgili önceki haftalarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Bunun sebebi yazının Los Angeles Belediyesi'ne ait olmasına rağmen, 560 dönümlük arazinin özel bir şirkete ait olması. Şirket geçtiğimiz yıl araziyi 12.5 milyon dolara satışa çıkarmış ve sivil toplum örgütü The Trust For Public Land (TPL) ile opsiyon anlaşması imzalamıştı. Örgüt araziyi almak için Hollywood yıldızlarından para toplamış, opsiyonun bitimine günler kala Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'in 900 bin dolarlık bağışıyla bölgeyi TPL'e kazandırmıştı.