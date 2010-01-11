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Kültür-Sanat

Hollywood yapımcıları 3-D'yi çok sevmiş...

'Avatar' filminin gördüğü ilgiden etkilenen Hollywood yapımcıları, eski filmlerini 3-D teknolojisiyle tekrar seyirciye sunacak.

11 Ocak 2010 02:00

T24- 3-D teknolojisini kullanarak çekilen ve gişe rekorlarını zorlayan Avatar filminin başarısı üzerine yapımcılar gişe rekortmeni filmlerini 3-D olarak yeniden sinemalarda gösterime sokmayı düşünüyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre,Avatar üç haftada 1.17 milyar dolar gişe yaparak tüm zamanlar gişe hasılatı sıralamasında Titanik’in ardından ikinci olmuştu. 3 boyutun 5 yıl içinde yeni film standartı olacağını ön gören uzmanlar, bu değişimin sessiz filmlerden sesliye geçiş kadar önemli olduğunu düşünüyor.






Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni Peter Jackson, yeteri sayıda salonda 3-D projeksiyon koyulması durumunda üçlemenin üç boyutlu bir şekilde düzenlemek istediğini duyurmuştu. George Lucas’ın da Yıldız Savaşları serisini üç boyuta uyarlayacağı tahmin ediliyor. Eski filmleri 3 boyuta dönüştürmenin 4 ay gibi kısa bir süre alacağı belirtildi.

 
    


Top Gun ve Matrix gibi aksiyon filmleri 3-D için en uygun adaylar arasında. Yönetmen Ridley Scott, 2010’da gösterime girecek son Robin Hood filmi için yapımcısından 8 milyon dolarlık ek 3-D bütçesi istedi. 3 boyutlu filmlerin korsanlar tarafından sinemada kameraya çekilerek çalınamıyor olması da bir diğer tercih nedeni.Öte yandan, 3-D teknolojisinin sunduğu seyir keyfinin özellikle göz sorunları yaşayan bazı kişilerde baş ağrısına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.














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