'Hollywood'un Altın Çağı'nın yıldızı Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti

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"Hollywood'un Altın Çağı"nın hayatta kalan son yıldızlarından Kirk Douglas, dün Beverly Hills'teki evinde hayatını kaybetti. "Ölmeyen İnsanlar"(Lust for Life) , "Spartaküs" ve "Zafer Yolları" (Paths of Glory) gibi filmlerle dünya çapında üne kavuşan Douglas, 103 yaşındaydı.

Kirk'in oğlu olan aktör Michael Douglas, babasının ölümünü resmi Facebook sayfasından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Kirk Doulgas, 1996 yılında geçirdiği felcin etkileriyle uzun yıllar mücadele ettikten sonra 2011 Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü sunmak için sahneye çıkmıştı.

Michael Douglas'ın babasının ölümüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Ben ve kardeşlerim büyük bir üzüntüyle babamız Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz. O dünya için bir efsaneydi, altın cağlarına kadar yaşamış 'Filmlerin Altın Çağı'ndan bir aktör, inandığı davalara ve adalete inancıyla hepimize örnek olmuş bir yardımseverdi.

Fakat ben ve kardeşilerim Joel ve Peter için babamızdı. Catherine için çok iyi bir kayınbiraderdi. Torunları ve küçük torunları için sevecen bir büyükbabaydı. Anna için de çok iyi bir eşti.

Kirk iyi bir hayat yaşadı ve sektörde gelecek jenerasyonların örnek alacağı bir miras bırakıyor. Aynı zamanda dünyaya barış getirmek için yaptıklarıyla tanınan bir yardımsever.

Sözlerime ona son doğumgününde söylediklerimle söz vereyim, bu sözlerim hep gerçeği yansıtacak; Baba seni çok seviyorum ve oğlun olmaktan gurur duyuyorum.