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Dünya

Hollywood tacizleri Bollywood'un da gündeminde

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Cinsiyet ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle de tanınan Bollywood aktörü, film yapımcısı ve şarkıcısı Farhan Akhtar, Bollywood’daki kadınlara tacize uğradıkları takdirde seslerini yükseltmeleri için çağrı yaptı

17 Kasım 2017 21:11

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Cinsiyet ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle de tanınan Bollywood aktörü, film yapımcısı ve şarkıcısı Farhan Akhtar, Bollywood’daki kadınlara tacize uğradıkları takdirde seslerini yükseltmeleri için çağrı yaptı. 
Hollywood’da gündeme gelen cinsel taciz skandalları Hindistan’ın Bollywood’una kadar uzandı. Tecavüz ve Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Adamlar Vakfı (MARD) kurucusu da olan Farhan casting koçlarıyla ilgili bazı hikayeler duyduğunu fakat doğrudan tacize uğrayan kişileri tanımadığını söyleyerek taciz kurbanlarına seslerini yükseltmelerini söyledi. 
Kısa bir süre önce aktör Facebook hesabından yayınladığı açık bir mektupla özellikle de tecavüz vakalarında kurbanı suçlayan açıklamalara ve cinsiyet ayrımcılığına karşı tepkisini göstermişti. (Fotoğraflı)

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