Hollywood su altında

Dünyayı sarsan kriz bir yana dursun Hollywood'un iki güzel oyuncusu Keira Knightley ve Kelly Brook, su altında yaptıkları anlamlı ama bir o kadar da özel defileden elde edilecek tüm geliri bir hayır kurumuna bağışlıyor.



Bu kez ne bir sinema filmiyle nede herhangi bir yerin ışıltılı açılışında bulunduklarından dolayı karşımızdalar. Ne de bir podyumda yürüyorlar. Onlar bu sefer her 15 saniyede bir kirlilik yüzünden ölen çocukları kurtarmak için bir aradalar.



Bir havuzun içinde çekilen fotoğraflar, insan sağlığı için suyun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Bu fotoğraflar t-şirtlerin üzerine basılarak Noel hediyesi için piyasaya sürülecek ve buradan gelecek tüm gelir sağlık örgütlerine bağışlanacak.



Ayrıca bu konseptin diğer bir amacı yeraltı borularından kaynaklanan kirliliklerden dolayı toplumun daha titiz davranması ve günümüzde beliren küresel ısınmanın getirdiği susuzluğa karşı alınacak önlemler için bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

