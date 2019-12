Hollywood soyundu

Susan Sarandon, Kate Hudson ve Denise Richards, Cindy Crawford gibi yıldızlar, şimdi en çıplak halleriyle fotoğrafçı Timothy White'ın 'Hollywood Pinup' kitabında bir araya geldi.



Onlar 1940'ların pin-up kızlarından esinlendi ve bir kitaba konuk oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası 'pin up girl' (pin up kızı) olma modası, sinema ve moda dünyasında baş gösterirken, dünyaca ünlü aktrisler, Betty Grable, Rita Hayworth ve Lana Turner de akla ilk gelen pin up isimleri arasında yerini aldı.



Genellikle seksi pozlar içeren resim ve fotoğraflara verilen 'pin up' ismi, daha sonra popüler bir kavram olarak sözlüklerde yerini alırken, şimdilerin 'pin up kızları' yine Hollywooda damgasını vuran isimler...



Thelma ve Louise' filminin 62 yaşındaki unutulmaz aktrisi Sarandon, fotoğrafını gördüğünde hissettiklerini şöyle anlatıyor:



"Timothy daha önce birçok defa fotoğrafımı çekmişti ama hiçbiri böyle değildi. Bambaşka bir kadın gibi görünüyorum. Pin up kadını olmak çok çok güzel. Üstelik bir de öyle genç görünüyorum. Buna kimse inanmaz"