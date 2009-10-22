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Kültür-Sanat

'Hollywood şiddete katkı yapıyor'

Nicole Kidman, ABD sinema endüstrisinin kadınları zayıf seks objeleri olarak göstererek, kadına karşı şiddete katkıda bulunduğu söyledi.

22 Ekim 2009 03:00

Oscar ödüllü aktris Nicole Kidman, ABD sinema endüstrisinin kadınları zayıf seks objeleri olarak göstererek, kadına karşı şiddete katkıda bulunduğu söyledi.

Kidman, ABD Temsilciler Meclisinin bir alt komisyonunun, ABD dışındaki ülkelerde kadına karşı şiddetle mücadeleye insani, yerel örgütlere de bağış yaparak yardım edilmesini öngören bir yasa ile ilgili oturumuna katıldı.



Oturumda bir temsilcinin, ABD sinema endüstrisi Holywood'un bu konuda "kötü bir rol oynayıp oynamadığını" sorusunu "muhtemelen" diye yanıtlayan Kidman, "Ben bütün Hollywood'dan sorumlu tutulamam, sadece kendi kariyerimden sorumlu tutulabilirim" demeyi de ihmal etmedi.

BM Kadın Kalkınma Fonu'nun iyiniyet elçisi olarak oturumda görüşlerine başvurulan Kidman, "gerçek dünyada yasalar uygulanmıyor ve cezalandırılmamak kural durumunda" diye konuştu.

BM Kadın Fonu'nun daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu belirten Avustralyalı yıldız, "paraya ihtiyacımız var" dedi. 

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