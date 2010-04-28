'HOLLYWOOD' kurtarıldı

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ABD’nin "Melekler Şehri" lakaplı Los Angeles’ın tepelerindeki dünyaca ünlü dev Hollywood harfleri, bölgedeki arazinin satın alınması için gerekli 12,5 milyon dolar toplanarak, buraya lüks konut inşa etmek isteyen şirketin elinden kurtarıldı.California Valisi Arnold Schwarzenegger, sinemanın tarihi semti Hollywood tepelerindeki anıtsal yazının ayaklarında düzenlediği basın toplantısında, 12,5 milyon doların toplandığını ve bu tarihi arazinin kurtarılacağını açıklamaktan gurur duyduğunu söyledi.California eyaletinin 3,1 milyon dolar, yerel makamların 2,7 milyon dolar ve özel bağışçıların da 6,7 milyon dolar katkıda bulunduklarını belirten Schwarzenegger, "Herkes bu harflerin muhtemelen dünyanın en efsanevi ve en çok bilinen harfleri olduğunu biliyor. Rüyaların, fırsatların ve umudun sembolü" diye konuştu.Yazının bitişiğindeki tepeyi yapılaşmadan kurtarmak için kampanya yürüten Trust For Public Land adlı kuruluşun, merkezi Chicago’da bulunan şirketten Cahuenga Tepesindeki yaklaşık 60 dönümlük araziyi satın almak için gerekli 12,5 milyon doları toplamak için 30 Nisana kadar süresi bulunuyordu.Bölgede lüks konutlar inşa etmeyi planlayan şirketi engellemek için ünlü harflerin üzerine "Save the Peak" (Dağı Kurtarın) yazısı geçiren çevreci kuruluş, daha önce California bölgesinde 1 milyon hektarı aşkın bölgeyi yapılaşmadan kurtarmıştı.Grubun topladığı 7 milyon doların 1 milyon dolarını ünlü Amerikalı kuyumcu Tiffany bağışladı. Paranın toplanması için bağışta bulunanlar arasında, Steven Spielberg ve Tom Hanks gibi isimler bulunuyor.HOLLYWOOD yazısı ilk olarak 1923’te bölgedeki arazilerin satılması ve yapılaşmanın artmasını sağlamak amacıyla "HOLLYWOODLAND" şirketinin reklamı için yerleştirilmiş, zamanla bölgeyle özdeşleştikten sonra 1949’da Hollywood ticaret odası, son dört harfini kaldırarak 14 metre uzunluğundaki harflerin restorasyonunu yapmak üzere Los Angeles Belediyesiyle anlaşmıştı.7. sanatın ve pop kültürünün ikonu haline gelen 9 harf bugün çok hassas bir alarm sistemiyle koruma altında bulunuyor ve düzenli restore ediliyor.Britanyalı aktris Peg Entwistle 1932’de H harfinden aşağı atlayarak intihar etmişti.