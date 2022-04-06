Hollywood devleri Rusya'dan çekildi; film sektöründe rota Asya'ya çevrildi

Rusya’nın Ukrayna savaşını başlatmasıyla birlikte çok sayıda şirketle birlikte Hollywood devleti Disney, Warner Bros, Sony Pictures ve Paramount da ülkede yeni filmlerini yayınlamayı bıraktı. Rusya, kendi film endüstrisine ve Asya’ya yönelmek durumunda kaldı.

The Moscow Times’da yer alan habere göre, Hollywood’un Rusya’dan çekilmesi öncesi her ay 10 yabancı film gösteren şirket Mosfilm-Master, gösterebildikleri filmlerin üçte ikisini kaybetti.

Şirket direktörü Yevgeny Belin “Pandemi sürecinde filmler vardı sinema yoktu, şimdi sinema var, filmler yok” dedi.

Şirket, şimdi Asya’dan film getirebilmek için Korece, Hintçe ve Mandarin bilen çevirmen arayışında.