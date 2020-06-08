Hollywood'dan Covid-19 önlemi: Seks ve dövüş sahnelerinde dijital efekt kullanılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sinema ve televizyon endüstrisi, Covid-19 nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından 12 Haziran'da faaliyete devam ediyor. Sektör, küresel salgın döneminde uygulanacak bir dizi tedbir planı açıkladı. Buna göre, oyuncuların yakınlaşmasını gerektiren sahneler için dijital efekt gibi uygulamaların kullanılması kararlaştırıldı.

Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği Endüstri Çapında İşgücü-Yönetim Güvenliği Komitesi Görev Gücü, 22 sayfalık Covid-19 önlem planını geçtiğimiz hafta yetkililere sundu.

Euronews'te yer alan habere göre Sektörün yeniden faaliyete geçeceği 12 Haziran sonrası çalışanların Covid-19'a yakalanma riskinin en aza indirilmesini amaçlayan "açılış planı", A'dan Z'ye sosyal mesafe önlemlerini içeriyor.

Rapora göre, oyuncular ve çekim ekibinin her gün Covid-19 testine tabi tutulması ve hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan raporda dövüş ve seks sahneleri gibi yakın temas gerektiren sahnelerin Covid-19'un bulaşma riskini artırabileceği belirten raporda, bu riskin önüne geçmek için bazı önerilerde bulunuluyor.