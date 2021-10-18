Hollywood’da grev başlamadan bitti; 60 bin set emekçisini temsil eden sendika ile yapımcılar arasında sözleşme imzalandı

Geçen günlerde, aşırı çalışma saatleri ve düşük ücretler nedeniyle 18 Ekim'de (bugün) greve başlayacağını duyuran Uluslararası Tiyatro Sahne Çalışanları İttifakı (IATSE) ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı (AMPTP), grev başlamadan yapımcılarla anlaştıklarını duyurdu.

60 bin film ve televizyon işçisini temsil eden sendika ile yapımcılar arasında üç yıllık bir sözleşme imzalandı. Bianet'te yer alan habere göre, şşçilerin hâlâ anlaşmayı onaylamak için oy kullanması gerekiyor, ancak grev şimdilik geçici anlaşmayla iptal edildi. İşçilerin hâlâ anlaşmayı onaylamak için oy kullanması gerekiyor, ancak grev şimdilik geçici anlaşmayla iptal edildi. Anlaşma en az 10 saatlik vardiyalar arası dinlenme, 54 saat hafta sonu dinlenmesi, artan sağlık ve emeklilik planı finansmanı ve sözleşme süresi boyunca her yıl yüzde 3 oranında maaş artışı içeriyor.

IATSE Başkanı Matthew Loeb, grev kararı ve sonrasında imzalanan sözleşmeyle ilgili “Üyelerimiz dimdik ayaktaydı. Güçlüyüz ve birlik içindeyiz” dedi. Loeb “AMPTP ile dünyanın en zengin ve en güçlü şirketlerinden bazılarıyla mücadeleye giriştik ve şimdi üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayan bir anlaşmaya vardık” diye konuştu.

Sadece AMPTP’nin, Walt Disney Studios, Warner Bros., Paramount Pictures, Apple, Netflix ve Amazon gibi başlıca yapımcılarda çalışan 40 bin üyesi var. Sendika, görüntü yönetmenlerini, kamera operatörlerini, ses teknisyenlerini, set tasarımcılarını, marangozları, saç ve makyaj sanatçılarını ve daha pek çok kişiyi temsil ediyor. Grev, iki sendikanın da 128 yıllık tarihinde ilk ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk büyük sinema endüstrisi grevi olacaktı.