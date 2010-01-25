Hollywood bu dedikodu ile çalkalanıyor

T24 - Hollywood'un altın çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie 250 milyon sterlin değerinde boşanma anlaşması imzaladı.
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Hollywood’un altın çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin aşkı bitti. Ayrılmaya karar veren çift, avukatlarına başvurup mal varlıklarını ayırdı. Los Angeles’ın en ünlü boşanma şirketlerinden birine giderek 250 milyon sterlin değerinde boşanma anlaşması imzalayan Brangelina, altı çocuğun velayeti konusunda da mutabakata vardı.
Çiftin evlat edindiği Maddox, Pax, Zahara’nın dışında Shiloh, Knox ve Vivienne adlarında biyolojik çocukları bulunuyor.