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Hollwood' da tehlikeli yakınlaşma

Hollywood’un iki ünlü oyuncusu Natalie Portman ile Sean Penn’in aşk yaşadığı konuşuluyor.

27 Mart 2009 02:00

Hollywood’un iki ünlü oyuncusu Natalie Portman ile Sean Penn’in aşk yaşadığı konuşuluyor.

Los Angeles’taki Sunset Bar’da çok samimi bir şekilde görülen ikilinin sık sık bir araya geldiği söyleniyor. Son olarak Harvey Milk’i canlandırdığı “Milk” filmindeki performansıyla övgüler alan usta aktör aktris eşi Robin Wright’la boşanmanın eşiğinden dönmüştü. Usta aktör 17 yaşında Dylan ve 15 yaşında Hopper Jack adındaki iki çocuk sahibi.

Judy Garland’ı canlandıracak

“Rachel Getting Married” filmindeki perfomansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ına aday olan Anne Hathaway beyazperdede ve Broadway’de efsanevi oyuncu Judy Garland’ı canlandıracak. Son dönemin en beğenilen yıldızları arasında sayılan yetenekli oyuncu yeni proje için çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Gerald Clarke’ın “Get Happy: The Life Of Judy Garland” isimli biyografisinden uyarlamayla film ve tiyatro projesi gerçekleştirilecek.

Yeni evi yüzünü güldürecek

Sevgilisi Chris Brown’dan şiddet gören Rihanna zor günleri atlatmaya çalışıyor. Şarkıcının üç ev gezdiği ve 6.25 milyon dolarlık malikâneyi satın almaya karar verdiği söyleniyor. Daha önce Jerry Seinfeld’in sahibi olduğu ev geniş odaları ve havuzuyla göz dolduruyor. Emlak danışmanı Rihanna’nın yüzünde yara izinden eser kalmadığı ve şarkıcının oldukça neşeli gözüktüğünü söyledi.

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