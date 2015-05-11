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Dünya
Deutsche Welle

Hollande'ın tarihi Küba ziyareti

François Hollande, bir yüzyıldan uzun süredir Küba'yı resmi olarak ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

11 Mayıs 2015 15:45


Avrupa Birliği ülkeleri de ABD gibi Küba ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atıyor. ABD ile rahatlayan ilişkilerin ardından ada ülkesini ziyaret eden ilk Avrupalı devlet başkanı ise Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande oldu. Hollande ayrıca Küba’nın 1898 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ülkeyi resmi olarak ziyaret eden ilk Fransa Cumhurbaşkanı oldu.

Hollande seyahatten önce yaptığı açıklamada Kübalılara "Ülkenin dünyaya açılması için gereken adımlarda ihtiyaçları olursa, Fransa’nın onların yanlarında olduğunu" söylemek istediğini belirtti.

Hollande ve beraberindeki ekonomik temsilcilerden oluşan heyet, Havana’da hükümet temsilcileri tarafından karşılandı. ABD’nin uyguladığı ekonomik ambargoları kaldırma olasılığı, ada ülkesini yatırımcılar açısındandan cazip hale getiriyor. Fransız basınında Hollande’ın da oluşacak pastadan pay almak istediği yazılıyor.

Washington ve Havana hükümetleri, bir buçuk yıl kadar gizli yürütülen müzakerelerin ardından aralık ayında 1961 yılında kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağını duyurmuştu. Ardından başlayan süreçte iki ülke arasında seyahat ve ticaret alanlarında kolaylık getiren birçok düzenleme yürürlüğe girdi. ABD, 1962 yılından bu yana Küba’ya ekonomik ambargolar uyguluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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