Hollande'ın popülaritesi dibe vurdu

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 10 Fransız'dan 9'u
Cumhurbaşkanı François Hollande'ın cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını
koymasını istemiyor. Fransız televizyonu BFMTV'de dün akşam sonuçları açıklanan
ankete göre, Fransızların yüzde 88'i Sosyalist Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki
ilkbaharda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını istemediğini
beyan etti.
Hollande'ın cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesine muhafazakar kesimin yüzde
93'ü, sol kanadın ise yüzde 72'si karşı çıkıyor.
Fransa tarihinin en sevilmeyen cumhurbaşkanı sayılan François Hollande'ın beğenilme
oranı seçimlere 8 ay kala böylece dibe vurdu. Anketler Sosyalist Cumhurbaşkanı'nın
ikinci tura kalma şansının da bulunmadığını gösteriyor.
Hollande aralıkta açıklayacak
Hollande, 2017'nin nisan ve mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını
koyup koymayacağını aralıkta açıklayacak. Muhaliflerinin arması nedeniyle yakın
çevresi Hollande'ye ikinci dönem adaylığından peşinen vazgeçmediğini gösterecek bir
işaret vermesi için baskı yapıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın, yapacağı ‘terörizm karşısında demokrasi' konulu
konuşma sırasında, önümüzdeki yıllarda da Fransa'yı yönetmeyi arzuladığını
ima
edebileceği belirtiliyor.
Sarkozy yarışta
Fransa'nın eski muhafazakar Cumhurbaşkanı François Sarkozy ise 2017'de yapılacak
cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını duyurmuştu. 61 yaşındaki
Sarkozy, 2012 yılındaki seçimlerde Hollande karşısında seçimi kaybetmişti.
Sarkozy'nin seçim yarışında öncelikle parti içindeki ön seçim sürecini tamamlaması
gerekiyor.