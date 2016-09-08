Hollande'ın popülaritesi dibe vurdu

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, her 10 Fransız'dan 9'u

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını

koymasını istemiyor. Fransız televizyonu BFMTV'de dün akşam sonuçları açıklanan

ankete göre, Fransızların yüzde 88'i Sosyalist Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki

ilkbaharda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını istemediğini

beyan etti.

Hollande'ın cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesine muhafazakar kesimin yüzde

93'ü, sol kanadın ise yüzde 72'si karşı çıkıyor.

Fransa tarihinin en sevilmeyen cumhurbaşkanı sayılan François Hollande'ın beğenilme

oranı seçimlere 8 ay kala böylece dibe vurdu. Anketler Sosyalist Cumhurbaşkanı'nın

ikinci tura kalma şansının da bulunmadığını gösteriyor.

Hollande aralıkta açıklayacak

Hollande, 2017'nin nisan ve mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını

koyup koymayacağını aralıkta açıklayacak. Muhaliflerinin arması nedeniyle yakın

çevresi Hollande'ye ikinci dönem adaylığından peşinen vazgeçmediğini gösterecek bir

işaret vermesi için baskı yapıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, yapacağı ‘terörizm karşısında demokrasi' konulu

konuşma sırasında, önümüzdeki yıllarda da Fransa'yı yönetmeyi arzuladığını

ima

edebileceği belirtiliyor.

Sarkozy yarışta

Fransa'nın eski muhafazakar Cumhurbaşkanı François Sarkozy ise 2017'de yapılacak

cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyacağını duyurmuştu. 61 yaşındaki

Sarkozy, 2012 yılındaki seçimlerde Hollande karşısında seçimi kaybetmişti.

Sarkozy'nin seçim yarışında öncelikle parti içindeki ön seçim sürecini tamamlaması

gerekiyor.