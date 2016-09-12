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Dünya

Hollande'ın kızı dolandırıldı

24 yaşındaki Flora Hollande, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu

12 Eylül 2016 21:00

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kızı Flora Hollande ev ararken dolandırıldı.

Ekoloji Bakanı Segolene Royal ile Cumhurbaşkanı Hollande'ın evliliğinden olan kızları Flora Hollande, Paris'te kiralık ev tutmak için anlaştığı kişi tarafından dolandırıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı için kiralık ev arayan Flora Hollande, internet üzerinden eylül başında taşınmak üzere bir ev buldu. 

Paris'in en güzel caddelerinden birinde 40 metrekare ve mobilyalı bir daire için 1200 Euro'ya anlaşan Hollande, piyasa fiyatı ile karşılaştırıldığında oldukça uygun olan daireyi tutmak için Ekoloji Bakanı olan annesi Segolene Royal'yı kefil gösterdi. 

Gerekli belgeler hazırlanıp iki aylık kira ev sahibinin banka hesabına havale ile gönderildikten sonra ev sahibi kayıplara karıştı. 

Eve yerleşmek için giden anne-kız, kapının kilitli olduğunu görerek ev sahibini aradılar ancak ulaşamadı. Bunun üzerine anne-kız dolandırıldıklarını anladı. 

24 yaşındaki Flora Hollande, ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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