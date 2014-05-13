Hollande'dan Türkiye'ye: Ermeni soykırımını tanımak bölmez birleştirir

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Kafkasya turu çerçevesinde geldiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da soykırım anıtını ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye seslenerek, Türkiye’den Ermeni soykırımını tanımasını istedi. Hollande, “Soykırımı tanımak bölmez birleştirir” dedi.

Fransa cumhurbaşkanı Hollande, Bakü’deki temaslarının ardından Erivan’a geçti. Burada Ekonomik Forum’da Ermeni işadamalarına seslendikten sonra Erivan’daki soykırım anıtını ziyaret etti. Ardından Fransa ziyaretlerinin sembollerinden birisi haline gelen ve daha önce Chirac ve Sarkozy’ye de şarkı söyleyen Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavour’un konserini izledi. Aznavour, Erivan’da yoğun alkışlar altında verdiği konseri Hollande’ın en çok sevdiği şarkısı olan “Götürün beni/Emmenez-moi” adlı şarkıyla konserini bitirdi.

'İnkar yasasını getireceğim' demedi

Konserden sonra, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın onuruna verdiği yemekte konuşan Hollande, bundan önce Erivan’ı ziyaret eden diğer Fransız cumhurbaşkanları gibi Türkiye’ye seslendi. Hollande, inkar yasasını gündeme getireceğini söylemeden “İnkar bir fikir değil, kurbanlara ve gerçeğe hakarettir. İnkara hiçbir kapı açık olamaz. Dünyanın her yerinde soykırımın tanınması için inisiyatifler var. Tanımak bölmez, birleştirir” diyerek Türkiye’den “artık soykırımı tanımasını” istedi. İsim vermeden Başbakan Erdoğan’ın “Ermenilerin torunlarına başsağlığı dileyen” mesajına da atıfta bulunan Hollande, “Nereden gelirse gelsin bütün iyi niyetli sağduyulu mesajlar olumlu karşılanır” dedi. Hollande, 2015 yılında “Soykırımın 100’üncü yıldönümü anma törenlerine Erivan’da katılacağı” açıklamasını da yineledi.