Hollande yargıya müdahaleden suçlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın hayat arkadaşı Valérie Trierweiler'in açtığı bir davada, mahkeme heyetine mektup yazarak müdahale ettiği iddia ediliyor. Hollande'ın, bu hareketiyle güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiği belirtiliyor.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yargıya müdahale etmekle suçlanıyor.

Hollande'ın hayat arkadaşı Valérie Trierweiler tarafından açılmış bir davada mahkeme heyetini etkilemeye çalıştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı'nın mahkeme heyetine hayat arkadaşını savunan bir mektup göndermesi, yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığı ilkesinin ihlali olarak görülüyor.



Kitap ve aşk üçgeni iddiaları



Bu müdahalenin ardında ise bir kitap ve aşk üçgeni iddiaları var.

‘La Frondeuse’ (Başkaldıran) adlı kitapta, Trierweiler'in 10 yıl önce hem Hollande hem de dönemin eski bakanlarından Patrick Deveciyan ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Siyasi bir skandala dönüşen mektup krizi, Hollande'ın anketlere göre puan kaybı yaşadığı bir döneme denk geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı, seçim kampayasında adli sistemin bağımsız olarak görev yapacağını vaat etmişti.

47 yaşındaki Valérie Trierweiler, özel hayatı ihlal edildiği gerekçesiyle, şimdiden 20 bin kopya satan kitabı yazan iki gazeteciye 85 bin Euro'luk tazminat davası açtı.



Mahkemenin kararını 28 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.