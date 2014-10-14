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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı: Türkiye Suriye sınırını mutlaka açmalı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'de ılımlı muhaliflere destek verilmesi gerektiğini söyledi

14 Ekim 2014 21:28

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Türkiye’ye Kobani’deki Kürtlere  yardım götürülmesi için sınırlarını açması çağrısında bulundu. Hollande, "Türkiye Suriyeli Kürt direnişçilere destek götürülmesi için sınırlarını mutlak şartla açmalıdır’’ dedi. 

Radikal'de yer alan habere göre, Hollande, "Uluslararası koalisyonun dışında kalan ülkelerin de IŞİD’in ilerlemesinin durdurmak için mücadelesini sürdümesi lazım. Suriye'deki ılımlı muhalefetine destek vermesi gerekiyor. Bunun terörizme karşı mücadelede gerekli bir adımdır. Teröre karşı savaşanlarla dayanışma içerisindeyiz" dedi. 

 

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